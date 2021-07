Ljubavna priča Malene i Klepetana koja je na svijet donijela 66 mladunaca

Ljubavna priča Malene i Klepetana, koju su pratili milijuni ljudi diljem svijeta, završila je nakon 19 godina. Roda slomljenog krila uginula je 29. lipnja, na žalost brojnih fanova koji su svake godine pažljivo pratili sve što se događa u gnijezdu područne škole u Brodskom Varošu i s čežnjom čekali povratak Klepetana, koji ih nikada nije iznevjerio. Da nešto nije u redu, umirovljeni školski domar Stjepan Vokić primijetio je već sredinom lipnja, kada je Malena pala pri pokušaju da se popne u gnijezdo. Bila je vidno onemoćala. Uveo ju je u kuću, pokušavao je nahraniti, ali neuspješno. Njegova ljubimica jedanaest dana odbijala je hranu, nije više htjela ni jesti ni piti. Kao da je odlučila da se riješi svog života, kao da joj je stanje u kojemu se našla predstavljalo poniženje.

– Strašno je bilo gledati kako Malena kopni. Zvao sam i veterinara, no kada ju je pregledao, vidio sam kako su mu se oči zasuzile. Bilo je vidljivo da joj nema pomoći. Iznio sam je van na Petrovo, 29. lipnja, i zaklopila je oči na krilu jedne naše prijateljice – tužno govori Stjepan.

Turisti i pisma iz svijeta

Priča o dirljivom odnosu dvije rode odavno je prešla granice Hrvatske. O njima su izvještavali brojni strani mediji, a snimljena su i dva dokumentarca. Prvi pod nazivom “Ljubav roda na daljinu” 2017. godine prikazan je na BBC-ju. Britanski su novinari na YouTubeu vidjeli televizijsku reportažu o Malenoj i Klepetanu i odlučili snimiti film. Drugi pod nazivom “Starac i roda” RTL-ova novinara Tomislav Jelinčića upravo se prikazuje u kinima. A sve je počelo još 1993. godine, kada je Stipa na obližnjim jasinjskim ribnjacima pronašao rodu slomljenog krila. Ležala je pokraj jedne bare, ranjena hicima krivolovaca. Trebala je odletjeti za Afriku, ali nije mogla pa ju je uzeo k sebi. Dao joj je ime Malena. Stipa joj je za hladnije zimsko vrijeme osigurao nastambu u garaži, a čim dođe toplo vrijeme, gradio joj je veliko gnijezdo na krovu. Nekoliko godina poslije, u Malenin je život ušao jedan rodan s kojim je othranila petero mladih, ali to nije bio Klepetan. U dva navrata joj se vraćao, ali treći put ne, pa je jednu godinu bila sama. A onda se, 2002., pojavio Klepetan. Malena ga je odmah prihvatila i rodila se velika ljubav. Klepetan joj se vraćao svake godine krajem ožujka ili početkom travnja, unatoč brojnim izazovima u njihovu odnosu.

Video: Uginula je Malena. Stjepan Vokić: "Sklopila je oči u krilu moje prijateljice"

– Kada se Klepetan prvi put pojavio, nisam mogao ni pretpostaviti da će njihova ljubav potrajati toliko dugo. Napravio sam joj gnijezdo na krovu jer je one godine kada je ostala bez partnera bila jako nisko, blizu zemlje. Druge su je rode od tada lakše primjećivale pa je već nagodinu oko njezina gnijezda oblijetalo njih nekoliko. Međutim, ona je izabrala Klepetana – pričao je Stipa, kojemu je za dugogodišnju skrb o rodama dodijeljena i nagrada “Ponos Hrvatske”. Na put u 13 tisuća kilometara udaljenu Južnu Afriku Klepetan bi redovito odlazio 28. kolovoza, a Malena ga je ispraćala tužnim pogledom. Ostajala je sama i počinjala brojiti dane do njegova povratka. Koliko god rastanak bio težak, toliko je ponovni susret bivao slađi. Zbog ljubavi na daljinu i vjernosti, dvije su rode u Hrvatskoj postale pravi celebrityji. U Brodski su Varoš na druženje s Malenom dolazili turisti iz cijelog svijeta. Pisma su na Stipinu adresu pristizala sa svih kontinenata i nije stizao na sve odgovoriti.

– Rode su nas oduševile. Prelijepe su i prvi put ih vidimo tako izbliza. Stvarno je lijep osjećaj držati ih u rukama – reklo je dvoje mladih turista.

Stjepan Vokic i njegove rede.

Klepetan je i dalje traži

U proljeće 2017. godine Klepetan je jako kasnio i svi su mislili da je uginuo. Znalo se da je neizvjesnost oko povratka 30-ak godina stare ptice, koju na putu vrebaju brojne opasnosti, svaki put sve veća, no Klepetan se na ipak kraju vratio Malenoj. Međutim, dvije godine poslije ponovno je zavladala neizvjesnost. Klepetan je gnijezdo napustio već sredinom travnja. Stjepan je mislio da je otišao potražiti neko mjesto na kojemu će uginuti, u Brodskom Varošu zavladala je tuga. No, idućeg proljeća Klepetan se ponovno vratio.

– Meni je bilo to jako šokantno. 2019. je došao 18. ožujka, kada je bilo prehladno za njih, jaja su im se posmrzavala doslovce pa je on 18. travnja otišao. Ja sam tad mislio da otišao uginuti, nije se vraćao cijelu godinu. Međutim, očito je shvatio da nema hotela do ovog Malenina – pričao je Vokić nakon Klepetanova iznenadnog povratka. Iza Malene su ostale brojne uspomene i potomstvo od 66 ptića. Stjepan je o Malenoj brinuo 28 godina, ali nadao se da će dočekati 30. godišnjicu zajedničkog života, kada je trebala dobiti zlatni prsten koji mu je poslala jedna Zagrepčanka. Domar sada razmišlja taj prsten dati Klepetanu. Vjeruje da će Klepo i idućeg proljeća doći u Brodski Varoš, gdje će među rodama potražiti novu ljubav, koja sigurno neće privući toliku pozornost kao ona između njega i Malene. On i dalje misli da je Malena tu negdje, ne želi prihvatiti smrt svoje rode. Stipa je za Klepetana jako vezan, ali nikad ga nije želio prstenovati, jer bi ga saznanje o mjestu njegove pogibije slomilo.

– Svaki dan dolazi i traži Malenu, vidio ju je u kući pa misli da je još uvijek tu negdje. Kažem mu: “Nema je, Klepo”, ali on ne vjeruje. Sada smo ostali on i ja. Ako dođe i sljedeće godine, bit ću tu za njega – dodaje shrvani Vokić, koji je Malenu pokopao na njezinu omiljenom mjestu gdje je svake godine čekala svog rodana.