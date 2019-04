Ljevica najavljuje poreze, a ipak se vraća na vlast?

Finci su danas izišli na izbore i birali u kojem smjeru žele da njihova zemlja nastavi. Trenutno ih najviše muči održivost države blagostanja i zdravstvenog sustava te se kampanja vodila oko tema oporezivanja, raspodjele bogatstva i javne potrošnje, što je dobrodošla promjena u vremenima kada Europom dominiraju mnogo zapaljivije teme od “dosadnih” priča o gospodarstvu i životnom standardu.

Nakon zatvaranja birališta, objavljeni su rezultati 36 posto glasova biračkog tijela koje je glasalo uoči izbornog dana. Prema njima, socijaldemokrati su očekivano osvojili 18,9 posto i bili su prvi, što su ankete i predvidjele. Nacionalna koalicija desnog centra, koja je trenutno manji partner u vladi, bila je druga sa 17,2 posto. Liberalna Stranka centra, koju vodi trenutni premijer Juha Sipilä treća je s 15,4 posto, dok je desničarska Stranka Finaca, za koju se mislilo da će možda biti i druga, osvojila 15,1 posto.

Stranka koja bude prva trebala bi dobiti mandat za sastavljanje vlade te se očekuje da će to biti socijaldemokrati te bi tako vlada nakon 15-ak godina mogla dobiti lijevi predznak.

Ostavka mjesec prije izbora

Finska se trenutačno nalazi u središtu velike nacionalne debate oko zdravstvenog sustava koji se suočava sa sve starijom populacijom. Zbog nemogućnosti da reformira zdravstveni sustav, dosadašnji liberalni premijer Sipilä iz Stranke centra podnio je ostavku samo mjesec dana uoči izbora. Prema njegovu planu, zdravstveni je sustav trebalo reorganizirati na lokalnoj razini te je trebalo uvrstiti i što više tržišnih mehanizama u njegovo funkcioniranje. Prema Sipilinoj zamisli, to bi Finskoj uštedjelo oko tri milijarde eura do 2030. Te reforme podržale su i Europska komisija i kreditne agencije. No kako plan nije prošao u parlamentu, premijer je dao ostavku, i zatim ostao šef vlade do izbora u tehničkom mandatu. Njegova vlada bit će upamćena po dobrim rezultatima, ali i padu rejtinga zbog nepopularnih mjera. Tako je, prema prvim rezultatima, ta stranka bila tek treća, dok je prije četiri godine pobijedila.

– Mi smo najveći gubitnici i to se mora priznati – rekao je večeras Sipilä u vrijeme kada su pristizali rezultati.

Antti Rinne, koji predvodi socijaldemokrate, zalagao se u kampanji pak za povećanje poreza i protivio se uvođenju tržišnih reformi u zdravstveni sustav te biračima nudi alternativu. Tvrdi da je u Finskoj porasla nejednakost u doba sadašnje vlade desnog centra. Uspio je time očigledno pridobiti neke birače.

Inače, Finci u ovom trenutku plaćaju porez na dohodak od čak 51,6 posto, jedan od najviših u Europi.

Imigracija je također postala top tema u toj zemlji te je desna Stranka Finaca obećala da će je smanjiti dođe li na vlast. No to će se teško dogoditi jer su brojne stranke već najavile da nakon izbora neće koalirati s desničarima, a ta je stranka doživjela i raskol prije dvije godine kada je i izišla iz vlade. Na kraju je, prema jučer navečer objavljenim rezultatima, za nju glasalo oko 15 posto građana.

Skreće li zemlja ulijevo?

Sljedeća će finska vlada, koja bi vrlo lako mogla biti predvođena socijaldemokratima lijevog i Nacionalnom koalicijom desnog centra, morati rješavati brojne probleme. Socijaldemokrati su posljednji put bili vodeća stranka na vlasti još 2003. te vjerojatni zaokret zemlje ulijevo predstavlja rijedak slučaj u Europi čiji se brod uglavnom naginje na drugu stranu.

