Rusi snažno odgovorili na napad na logističko skladište, rakete i dronovi satima udarali po Kijevu

Sukob između Rusije i Ukrajine posljednjih se dana ponovno zaoštrio. Ruske snage gotovo svakodnevno napadaju ukrajinske gradove projektilima i dronovima, dok Kijev sve češće uzvraća udarima na ciljeve duboko unutar ruskog teritorija, čime rat ulazi u novu, opasniju fazu.

Izbio niz požara

Neposredan povod najnovijoj eskalaciji bila je velika ukrajinska operacija bespilotnim letjelicama na ruskom teritoriju u subotu, tijekom koje je pogođeno logističko skladište u Tambovskoj oblasti povezano s ruskim vojnim opskrbnim lancem. U napadu je, prema ruskim vlastima, poginulo najmanje sedam osoba, a izbio je i veliki požar koji se proširio na skladišne objekte. Istodobno su ukrajinski dronovi pogodili i naftno skladište u Moskovskoj oblasti te još nekoliko logističkih objekata za koje Kijev tvrdi da služe opskrbi ruske vojske.

Moskva je odgovorila gotovo trenutačno. Rusija je u noći na nedjelju pokrenula jedan od najvećih zračnih udara na Kijev i druge ukrajinske gradove od početka godine. Prema ukrajinskim vlastima, lansirano je više od četrdeset balističkih i krstarećih projektila te više od 120 bespilotnih letjelica. Najžešći udar pretrpio je Kijev, gdje su projektili i dronovi satima pogađali različite dijelove grada. Napadi su izazvali požare u stambenim četvrtima, oštećene su višekatnice, industrijski objekti i prometna infrastruktura, a pogođena je čak i postaja podzemne željeznice koja je služila kao sklonište za civile. Potvrđeno je da ima poginulih i da je veći broj ozlijeđenih, dok su spasilačke službe cijelu noć izvlačile ljude iz ruševina. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su mete bili isključivo vojni objekti, skladišta oružja i proizvodni pogoni povezani s ukrajinskom vojskom. Ukrajinske vlasti, međutim, ističu da su ponovno stradali brojni civilni objekti te upozoravaju kako se intenzitet ruskih napada posljednjih tjedana znatno povećao. Samo tijekom srpnja više je valova raketnih i dronovskih napada pogodilo Kijev, Harkiv, Odesu, Zaporižju, Dnjipro, Sumsku i Hersonsku oblast.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je na Telegramu da su napadi i materijalna šteta zabilježeni u nekoliko gradskih okruga. Požari su izbili u studentskom domu, stambenoj zgradi i supermarketu.

Najnovije bombardiranje dodatno naglašava izazove s kojima se Ukrajina suočava u petoj godini rata. Osim gotovo svakodnevnih ruskih napada, zemlja se istodobno nosi i s rijetkom političkom nestabilnošću izazvanom iznenadnim restrukturiranjem vojnog vrha. U Kijevu su se čule snažne eksplozije, nedugo nakon što je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo na Telegramu upozorilo stanovnike na opasnost od balističkih projektila. Jedna od eksplozija bila je toliko snažna da je aktivirala alarmne sustave automobila parkiranih u središtu grada. Stambena zgrada u okrugu Solomjanski pogođena je u napadu, a požar je izbio i u jednoj trgovini. U okrugu Svjatošinski zapalila se obiteljska kuća. Napadi su zabilježeni i na trgovački centar u okrugu Dnjiprovski, dok je pogođena i stambena zgrada u okrugu Ševčenkivski.

Istodobno je u ruskim napadima na Ukrajinu tijekom subote poginulo najmanje pet osoba, dok ih je gotovo 20 ranjeno u jugoistočnim dijelovima zemlje. Posljednji razvoj događaja pokazuje kako obje strane sve češće prenose rat duboko na teritorij protivnika. Ukrajina više ne gađa samo pogranične vojne ciljeve nego i logističke centre, skladišta goriva, željezničku infrastrukturu i objekte koji sudjeluju u proizvodnji ili opskrbi ruske vojske. Cilj je takve strategije usporiti rusku proizvodnju oružja i otežati opskrbu postrojbi na bojištu. Rusija, s druge strane, nastavlja koristiti goleme kombinirane napade projektilima i dronovima kako bi iscrpila ukrajinsku protuzračnu obranu i uništila vojnu te energetsku infrastrukturu. Predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao zapadne saveznike na hitnu isporuku dodatnih sustava protuzračne obrane, posebno američkih sustava Patriot, upozoravajući da Ukrajina sve teže presreće balističke projektile. Posljednji ruski napadi pokazali su koliko je ukrajinska obrana opterećena kada Rusija istodobno lansira desetke projektila i više od stotinu dronova. S ruske strane nema naznaka popuštanja. Kremlj poručuje da će svaki ukrajinski napad na ruski teritorij imati "odlučan odgovor", dok ruska vojska nastavlja pojačavati pritisak na istočnom bojištu.

Bitka za teritorij prije jeseni

Istodobno se vode žestoke borbe u Doneckoj oblasti, gdje ruske snage pokušavaju ostvariti dodatne teritorijalne dobitke prije moguće jesenske faze rata. Fronta se ne mijenja dramatično, ali Rusija postupno napreduje na pojedinim sektorima uz vrlo velike gubitke s obje strane. Ukrajina se sve više oslanja na vlastitu proizvodnju bespilotnih letjelica dugog dometa, dok Rusija povećava proizvodnju projektila i dronova te nastavlja koristiti kombinirane udare kako bi preopteretila ukrajinsku protuzračnu obranu.