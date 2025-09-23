Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
BREAKING
FOTO Detalji strave u Slavoniji: U pucnjavi ubijen stručnjak za sigurnost i bivši član saborskog vijeća?
Likvidacija u Slavoniji: Presreo muškarca na cesti i ubio ga. Još je u bijegu
Poslušaj
Prijavi grešku
NAVODNO POZNAT POLICIJI

Likvidacija u Slavoniji: Presreo muškarca na cesti i ubio ga. Još je u bijegu

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
23.09.2025.
u 19:57

Kako navode mještani, osumnjičeni je cijeli dan proveo s žrtvom na obližnjem izletištu, da bi ga potom presreo na cesti i hladnokrvno likvidirao

Strava u Šušnjevcima, u općini Bukovlje u Brodsko-posavskoj županiji. Kako piše Plus portal, u utorak poslijepodne ubijen je muškarac. Osumnjičeni za djelo je navodno poznat policiji, ali se još uvijek nalazi u bijegu.

Kako navode mještani, osumnjičeni je cijeli dan proveo s žrtvom na obližnjem izletištu Ljeskove vode, da bi ga potom presreo na cesti i hladnokrvno likvidirao. Policijski očevid je u tijeku, a zbog istrage blokiran je promet prema Ljeskovim vodama i Vrhovini.

Kako neslužbeno doznajemo, ubijen je Zoran Grgić (62) iz Slavonskog Broda, bivši član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi Sabora RH.

Više o tome čitajte OVDJE.

Ključne riječi
policija ubojstvo

Komentara 1

Pogledaj Sve
SC
Srbski Car Dušan Silni
21:43 23.09.2025.

Zorane...jadni moj stari prijatelju...pozivao u miru!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još