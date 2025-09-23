Likvidacija u Slavoniji: Presreo muškarca na cesti i ubio ga. Još je u bijegu

Strava u Šušnjevcima, u općini Bukovlje u Brodsko-posavskoj županiji. Kako piše Plus portal, u utorak poslijepodne ubijen je muškarac. Osumnjičeni za djelo je navodno poznat policiji, ali se još uvijek nalazi u bijegu.
Kako navode mještani, osumnjičeni je cijeli dan proveo s žrtvom na obližnjem izletištu Ljeskove vode, da bi ga potom presreo na cesti i hladnokrvno likvidirao. Policijski očevid je u tijeku, a zbog istrage blokiran je promet prema Ljeskovim vodama i Vrhovini.
Kako neslužbeno doznajemo, ubijen je Zoran Grgić (62) iz Slavonskog Broda, bivši član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi Sabora RH.
Više o tome čitajte OVDJE.
Zorane...jadni moj stari prijatelju...pozivao u miru!!!