UBOJICA JOŠ U BIJEGU

FOTO Detalji strave u Slavoniji: U pucnjavi ubijen stručnjak za sigurnost i bivši član saborskog vijeća

Foto: Ivica Galović/Pixsell
1/5
Autor
Vedran Balen
23.09.2025.
u 21:38

Zbog istrage blokiran je promet prema Ljeskovim vodama i Vrhovini. Počinitelj ubojstva je u bijegu i za njim intenzivno tragaju službenici interventne policije

U pucnjavi u Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak poslijepodne ubijen je muškarac. Prema iskazima svjedoka, dva muškarca cijeli su se dan družila na obližnjem izletištu Ljeskove vode. Počinitelj je poznat policiji te je u bijegu. Blokiran je promet prema Ljeskovim vodama i Vrhovini te je istraga u tijeku. Nešto iza 18 sati, ubojica je muškarcu na cesti u Šušnjevcima prepriječio svojim vozilom put. Izašao je iz auta i upucao muškarca koji je stao sa svojim vozilom. Zatim je pobjegao. Ranjenog muškarca pokušali su reanimirati, ali preminuo je na mjestu.

Kako neslužbeno doznajemo, ubijen je Zoran Grgić (62) iz Slavonskog Broda, bivši član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi Sabora RH.

- Danas oko 18 sati na području općine Bukovlje došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ozlijeđena, a potom je od zadobivenih ozljeda preminula. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja - izvijestila je ranije policija.

Policijski očevid je u tijeku, a na terenu je i županijsko državno odvjetništvo. Zbog istrage blokiran je promet prema Ljeskovim vodama i Vrhovini. Počinitelj ubojstva je u bijegu i za njim intenzivno tragaju službenici interventne policije. Također saznajemo da su djelatnici hitne medicinske pomoći reanimirali 62-godišnjaka, ali bezuspješno.

Ključne riječi
zoran grgić

