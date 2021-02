Liječnik Mario Kordić pozvao i Bošnjake: Budimo jedna duša

Jutro nakon povijesnoga dana u kojemu je Mostar dobio novoga gradonačelnika dojmovi su još uvijek prisutni, komentira se ishod sjednice Gradskog vijeća koja je rezultirala pobjedom dr. Marija Kordića, kandidata HDZ-a BiH, procjenjuju se novi odnosi unutar Vijeća, traže rješenja za puno funkcioniranje gradske uprave.

Mario Kordić izabran je u Gradskom vijeću grada Mostara u trećem krugu sa 17 glasova vijećnika za novoga gradonačelnika, položivši prisegu te je u prvom obraćanju poručio da ovaj “derbi” nema gubitnika, “dobitnik je grad Mostar”.

– Meni je važno da od danas radimo kao jedno, da budemo kao jedna duša. Od mene možete očekivati da ću biti sutra motor grada, pokretač raznih ideja, a od vas očekujem da, kada imate potrebu, sugestije, ideju, da me slobodno kontaktirate. Očekujem da radimo kao jedno – naglasio je Kordić, dodavši kako funkcija gradonačelnika u Mostaru znači biti prvi među jednakima.

HDZ BiH ima većinu

Ovom je prilikom istaknuo i kako je ovo velika odgovornost, a još i veća čast, te je obećao kako će sve svoje znanje i energiju uložiti u dobrobit grada kako bi im svima Mostar bio grad na ponos u kojemu će svi živjeti u miru.

– Potencijal je ogroman, ljudi su fantastični, okrećemo jedra grada niz vjetar da stignemo druge sredine koje su dosta ispred nas. Molim vas za pomoć i strpljenje da zajedno napravimo jednu finu priču – kazao je Kordić. Ove poruke potpuno korespondiraju i s programom HDZ-a BiH za Mostar, a koji se oslikavao kroz poruke o stvaranju bolje kvalitete života i sigurnosti. Investicije i ekonomija čini se kako će biti u fokusu djelovanja.

Njegov protukandidat iz bošnjačke Koalicije za Mostar (SDA, SBB, DF, SBIH, BPS - S. H.) Zlatko Guzin čestitao je Kordiću na pobjedi te mu poželio mnogo mudrosti i sreće kao gradonačelniku.

– Nakon svakojakih analiza, stvari će se smiriti i želim uspješan rad Gradskom vijeću u donošenju novih važnih odluka – rekao je Guzin.

Poruke koje je Kordić uputio u noći izborne pobjede pokazuju kako HDZ BiH, kao stranka koja pored gradonačelnika ima i najveći broj mandata u Vijeću (13), želi konačno početi s radom na brojnim pitanjima čije se rješavanje čeka još od 2012. godine kada je istekao mandat proteklom sazivu Gradskog vijeća.

Brojni su projekti već dulji niz godina na čekanju, a zbog nepostojanja Gradskog vijeća bilo je dobrim dijelom otežano i normalno funkcioniranje institucija grada na Neretvi. Ipak, HDZ-u BiH u nizu će pitanja biti potrebna suradnja sa strankama s bošnjačkog političkog spektra. Statut Mostara je takav da je za niz važnih odluka u Gradskom vijeću potrebna dvotrećinska većina od ukupno 35 vijećnika, a to znači kako će se tražiti neki oblik suradnje. Posebno je to bitno s obzirom na to da i usvajanje gradskog proračuna traži dvotrećinsku većinu. Raspored snaga je sljedeći: na izborima za Gradsko vijeće HDZ BiH osvojio je, kao što smo naveli, 13 mandata. Slijede Koalicija za Mostar (SDA, SBB, DF, SBIH, BPS) s 11, BH. Blok (SDP BiH, Naša stranka) sa šest te Hrvatska republikanska stranka (HRS) s tri vijećnika. Prva mostarska partija i lista “Ostajte ovdje - Zajedno za naš Mostar” imaju po jednog vijećnika. Tko će od bošnjačkih političkih opcija biti partner HDZ-u BiH vidjet će se u sljedećim danima; za sada, reakcije uglavnom stižu iz SDA koji je razočaran ponašanjem BH. Bloka jer su u SDA računali da će uz potporu toga bloka, kojega također čine većinski bošnjačke stranke, uspjeti u naumu da novi gradonačelnik Mostara bude iz reda bošnjačkog naroda.

Fiktivni birači

Istodobno, izbori u Mostaru protekli su i uz veliku sumnju koju su hrvatske stranke izrazile u regularnost. Naime, HDZ BiH podnio je i prijavu ističući da je izborni proces pokazao kako postoje opravdane sumnje da su se bošnjački birači iz istočnog dijela grada fiktivno prijavljivali u gradska područja u zapadnom dijelu grada, a dokaz za takvu tvrdnju je, ističu, veliki nerazmjer u broju prijavljenih birača na većinskim hrvatskim gradskim područjima.

VIDEO Od 12. veljače do 15. svibnja posjetite izložbu "Hrvatska svijetu"