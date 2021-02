Stiže COVID dodatak za umirovljenike: Oni s najmanjim mirovinama dobivaju 200 eura

Nekakav model odštete moramo naći, riječi su ministra rada i mirovinskog sustava Josipa Aladrovića iz kojih bi se moglo zaključiti da Vlada ozbiljno razmišlja o isplati jednokratne pomoći umirovljenicima. Umirovljeničke udruge traže isplatu jednokratnog stupnjevanog COVID dodatka na mirovine ovisno o visini mirovine.

Za umirovljenike s mirovinama do 2710 kuna taj bi dodatak bio 200 eura, osobe čije su mirovine od 2710 do 5000 trebale bi, po njima, dobiti po 100 eura, a samci s više od 5000 kuna mirovine 50 eura. Za predloženu jednokratnu isplatu državni bi proračun morao osigurati oko 1,1 milijarde kuna, naglasio je ministar Aladrović u tjednoj emisiji na Hrvatskom radiju.

– Svjesni smo da je jedan dio zemalja isplatio COVID dodatke koji se vežu za povećanje materijalnih troškova umirovljenika u ovom razdoblju. Nekakav model odštete moramo naći. Paralelno nam dolazi indeksacija mirovina za koju ćemo vidjeti za desetak dana kolika će biti. Kada budemo znali kolika nam je indeksacija, znat ćemo koliki nam je fiskalni kapacitet – rekao je ministar Aladrović.

Samo 3000 nacionalnih mirovina

Gleda li se proračun za ovu godinu, u njemu novca za COVID dodatke na mirovine trenutačno nema, no bliže se lokalni izbori u svibnju, pa bi taj argument mogao biti presudniji u odnosu na fiskalne mogućnosti zemlje. Hrvatska bi ove godine za mirovine trebala osigurati oko 42 milijarde kuna. No, osim iz proračuna, takva se isplata možda može pokriti i iz nekih socijalnih programa Europske komisije. Uz postojeće mirovine, danas počinje isplata nacionalne naknade za starije, takozvane nacionalne mirovine koju će u veljači primiti tri tisuće starijih osoba. Znatno je to manje nego što se očekivalo, a prema tvrdnjama HZMO dosad je stiglo oko 6800 zahtjeva za isplatu mirovine. Pozitivno je riješen 3091 te će u srijedu novac sjesti na račun u poslovnoj banci.

Prva siječanjska nacionalna mirovina državu će stajati samo 2,2 milijuna kuna. Još se oko 1500 zahtjeva rješava, dok su ostali odbačeni. Vlada je računala da će za nacionalne mirovine ove godine morati izdvojiti oko 132 milijuna kuna, odnosno oko 11 milijuna kuna na mjesec. Zasad je obveza pet puta manja od očekivanja, tako da bi se u tom dijelu mogla provesti neka preraspodjela, ali znatno je to niže od iznosa koji predlažu umirovljeničke udruge.

Ministar je rekao kako se čeka i da se vidi koliko će biti sljedeće redovito usklađivanje mirovine.

Ne kucaju na zatvorena vrata

Mirovine se, inače, usklađuju dva puta na godinu prema kretanju cijena i plaća. Posljednje je usklađivanje u prosjeku donijelo 35 kuna više mirovine, a iznosilo je 1,41 posto. Ljudima je to doista malo, ali zbog velikog broja umirovljenika i takvo skromno povećanje diže godišnji budžet za mirovine za nešto više od 500 milijuna kuna.

Sindikat i Matica umirovljenika Hrvatske još od travnja prošle godine traže od Vlade da pomognu umirovljenicima s COVID dodacima, tada su predlagali da im se, ovisno o mirovini, isplati između 100 i 400 kuna, no sada su njihova očekivanja veća te traže od 375 do 1500 kuna. Iz izjave ministra Aladrovića, da “nekakav model odštete moramo naći”, koja je uslijedila nakon razgovora umirovljenika s premijerom, moglo bi se zaključiti da ovog puta ne kucaju na zatvorena vrata.

– Pričekat ćemo na podatke o usklađivanju mirovina i nakon toga razgovarati, poručili su i iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava.