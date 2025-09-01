Stručnjak progovorio o novom trendu: 'Povremeni post može biti mač s dvije oštrice'

Post u raznim oblicima sve je popularniji način prehrane diljem svijeta: povremeni post, '5:2 dijeta', OMAD ('one meal a day'), jedenje svaki drugi dan ili neki drugi vremenski ograničen unos hrane imaju sve više pobornika. Zagovornici tvrde da se ne radi samo o načinu prehrane kojem ljudi pribjegavaju zbog mršavljenja, nego i o praksi koja može donijeti neočekivane zdravstvene koristi, piše LAD Bible.

Ako se upustite u istraživanje ove teme na internetu, naići ćete na tvrdnje da post tijelo stavlja u stanje autofagije i 'dubinskog popravka', dok entuzijasti govore o 'resetiranju organizma'. No, koliko su te tvrdnje točne? Nutricionist i stručnjak za zdravlje Alan Aragon smatra da je post mač s dvije oštrice koji u nekim slučajevima doista može pomoći. 'Za kontrolu unosa kalorija, post je legitiman', rekao je u razgovoru sa Stevenom Bartlettom u podcastu Diary of a CEO. 'On stvarno funkcionira kao jedna od opcija za dijetu. Niz studija pokazuje da daje dobre rezultate.'

Ipak, Aragon ima upozorenje za one koji planiraju 24, 48 ili 72 sata posta kako bi potaknuli autofagiju. Prema Cleveland Clinicu, autofagija je prirodan proces čišćenja tijela koji nastaje kada organizam ostane bez hranjivih tvari, a rezultat je razgradnja i recikliranje starih ili oštećenih stanica. No, Aragon objašnjava da post nije jedini način da tijelo uđe u autofagiju – većina oblika tjelesne aktivnosti također potiče isti proces. 'Autofagija se događa u kalorijskom deficitu bez obzira uključuje li post ili ne', rekao je. 'Ako želite postići autofagiju, onda ju poticati postom ili dugim razdobljima bez hrane znači koristiti mač s dvije oštrice, dok povećanje autofagije vježbanjem nema negativnu stranu', pojašnjava stručnjak.

Ovaj nutricionist upozorava i na rizik od procesa zvanog autosis – masovne smrti stanica koja se događa tijekom izgladnjivanja. Dodaje i da post ne donosi iste rezultate svima. 'Među ljudima vlada uvjerenje da je povremeni post nužan ili koristan bez obzira na razinu tjelesne masnoće. Ali, to jednostavno nije točno', kaže Aragon.

Pozvao se na istraživanje koje je pokazalo da povremeni post može dovesti do gubitka mišićne mase kod osoba koje već imaju nisku razinu masnog tkiva. 'Moramo se fokusirati na druge stvari – kako održati zdrav postotak masnoće, razinu tjelesne aktivnosti i uravnoteženu prehranu', naglasio je. 'To su ciljevi koji su puno produktivniji.'