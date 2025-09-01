Šokantna ispovijest: 'Počela me ubijati vlastita kuća, sada znam zašto bivši vlasnici nisu ništa ponijeli'

Plijesan u domu često je nevidljiva prijetnja koju mnogi podcjenjuju, a posljedice mogu biti ozbiljne i dugotrajne. Iako kuća može izgledati čisto i uredno, vlaga i neadekvatna ventilacija stvaraju idealne uvjete za njezin razvoj. Dugotrajna izloženost plijesni povezuje se s nizom zdravstvenih problema, od alergija i kroničnog umora do ozbiljnih respiratornih smetnji. Upravo zato važno je na vrijeme prepoznati znakove njezine prisutnosti i poduzeti mjere kako bi dom ostao sigurno i zdravo mjesto za život. Na ozbiljan problem s plijesni naišla je i 28-godišnja Sara iz središnjeg Ohija koja je prošle godine sa suprugom kupila kuću iz snova, no ubrzo nakon useljenja počeli su problemi, piše People.

'Nakon nekoliko dana razvila sam jaku kongestiju i kronične upale sinusa', ispričala je medijima, dodavši kako je nakon toga počela i iritacija očnih kapaka. Kuća je bila potpuno namještena kad su je kupili. 'Prošli vlasnici samo su otišli i ostavili sve za sobom', objasnila je Sara u videu na TikToku na kojem se vidi crvenilo i upala oko njenih očiju. 'Ostavili su sve svoje stvari ovdje.'

Nakon nekoliko mjeseci, dok je premještala noćni ormarić, pronašla je medicinsku dokumentaciju prijašnjeg vlasnika. 'Unutar tri godine života ovdje imao je ozbiljne probleme s očima, što mu je oštetilo vid i sinuse', rekla je. Otkriće se poklopilo s njezinim putovanjima u Cancun i Telluride, gdje su se simptomi povukli. To ju je navelo da posumnja kako je upravo kuća uzrok bolesti, i njezine, i prijašnjeg vlasnika.

Prijatelj joj je otvorio GoFundMe kampanju za testiranje okoliša. 'Tijekom testiranja otkrili smo jako puno plijesni', rekla je Sara na TikToku. 'Moja kuća me truje već godinu dana. Plijesan je bila na svakom katu, a toksični trag plijesni vidio se na mom licu.' Službeni test potvrdio je da kuća nije prikladna za život s obzirom na visoke razine određenih vrsta plijesni. 'Plijesan je bila u podrumu, spavaćoj sobi, kupaonicama, kuhinji pa čak i u izolaciji. A kuća izgleda tako čisto, tako lijepo, potpuno bezazleno', ispričala je Sarah. 'Gotovo svaki aspekt mog života bio je povezan s plijesni – rad od kuće, vježbanje u podrumu, tuširanje, spavanje, pranje odjeće. Psi su također bili izloženi.'

Dodala je kako je sanacija objekta u tijeku, ali je skupa, invazivna i razorna. 'Većinu stvari morali smo baciti jer porozne predmete plijesan nepovratno kontaminira', pojasnila je. Njezina publika snažno je reagirala na njezinu ispovijed. 'Znali su. Stari vlasnici su znali. Zato su ostavili sve stvari', komentirao je jedan korisnik TikToka. Sara priznaje da je vjerojatno bilo tako, no kaže: 'Vjerojatno ništa nećemo uspjeti povratiti. Imam osjećaj da nam je plijesan uzela zdravlje, dom i financije.'

Danas, tri mjeseca nakon što je napustila kuću, kaže da se osjeća puno bolje. 'Osip oko kapaka gotovo je nestao, ali još uvijek imam posljedice. Ako uđem u prostor s plijesni, stanje se odmah pogorša, a pri većem naporu teško dišem', kazala je. 'Sretna sam što mi se reakcija na plijesan vidjela na licu. To mi je bio jasan znak da nešto nije u redu. Ali plijesan kod svakoga djeluje drukčije. Može se manifestirati kao glavobolja, kronični umor, mentalna magla, pa čak i tahikardija ili fibromialgija.' Zato je, dodaje, važno govoriti o ovoj skrivenoj opasnosti, kako bi ljudi prepoznali simptome na vrijeme. 'Opasno je kada razine plijesni u zatvorenom premaše one prirodne. Tada postaje toksična i uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme, poput onih koje sam ja doživjela', zaključila je.