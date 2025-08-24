Naši Portali
KOMPETENCIJE UPRAVLJANJA

Liječnici ravnatelji bolnica morat će biti i menadžeri

Sisak: Branko Bačić otvorio je Odjel pojačane internističke skrbi s koronarnom jedinicom Opća bolnica dr. Ivo Pedišić
Nikola Cutuk/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
24.08.2025.
u 12:13

Kompetencije obuhvaćaju znanja i vještine iz strateškog i poslovnog upravljanja, organizacije rada, upravljanja ljudskim potencijalima...

Za funkciju ravnatelja bolnice ili zamjenika ubuduće neće biti dovoljna fakultetska diploma već će biti nužno steći i kompetencije upravljanja u zdravstvu. Taj dodatni uvjet predviđen je u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti još 2023. godine, kada je propisano da će detalje pravilnikom propisati ministar. Nacrt Pravilnika o vrsti i načinu stjecanja kompetencija ravnatelja i zamjenika ravnatelja zdravstvene ustanove iz područja upravljanja u zdravstvu, Ministarstvo zdravstva u petak je poslalo u e-savjetovanje.

Nacrt donosi da se kompetencije menadžmenta u zdravstvu stječu na visokom učilištu, završetkom odgovarajućeg sveučilišnog specijalističkog studija, doktorskog studija odnosno programa cjeloživotnog obrazovanja ili završetkom odgovarajućeg stručnog usavršavanja pri Državnoj školi za javnu upravu. Iznimno, priznat će se ako su stečene i u drugoj državi. Priznat će se i četverogodišnje iskustvo na mjestu ravnatelja ili zamjenika ravnatelja javne zdravstvene ustanove. Kompetencije obuhvaćaju znanja i vještine iz strateškog i poslovnog upravljanja, organizacije rada, upravljanja ljudskim potencijalima, upravljanja kvalitetom, upravljanja komunikacijom te profesionalne i stručne odgovornosti.

Na čelu bolnica većinom su uvijek bili liječnici, ali nije rijetkost ni da bolnicu vodi ekonomist ili pravnik. – Većina ravnatelja i do sada je pohađala dodatnu edukaciju jer je upravljanje zdravstvenim sustavom složenije nego upravljanje drugim sustavima. Ako je ravnatelj liječnik, mora znati razlučiti što mu kaže pravnik ili ekonomist, jer on je odgovoran za odluke. Zato je dobro da ovaj pravilnik tu prijeko potrebnu edukaciju ozvaniči, to će zasigurno donijeti iskorak u kvaliteti upravljanja. Jedino, bilo bi bolje da je to više od 60 sati, treba više znanja iz medicinskih poslovnih procesa. Mi smo u suradnji s Effectusom imali i do 200 sati edukacije iz zdravstvenog menadžmenta – kaže nam dr. Dražen Jurković, direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ).
Ključne riječi
zdravstvo bolnice liječnici ministarstvo zdravstva

Komentara 1

Pogledaj Sve
DS
desničari se boje žena
13:08 24.08.2025.

Beroša hitno zaposlit kao ravnatelja, menadžera i šefa kirurgije. Lipa Radosti će to sredit.

