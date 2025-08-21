Naši Portali
TRAŽE HITNU IZMJENU

HPK najavljuje nastavak aktivnosti na izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

VL
Autor
Matea Bahovec
21.08.2025.
u 11:37

U Komori očekuju da će se na jesen pokrenuti rad Povjerenstva na izmjenama Zakona te da će konačno rješenje biti pravedno i poticajno za poljoprivrednu proizvodnju, investicije i razvoj domaće hrane

Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) očekuje da Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i šumarstva od rujna nastavi s izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu te da se u tom procesu uvaže stavovi poljoprivrednika. Iz HPK poručuju da je dosadašnja suradnja s Ministarstvom bila korektna – ponovno su počeli sastanci po odborima, a uvedene su i redovite mjesečne koordinacije, posebno oko međunarodnih pitanja i zajedničkih stavova vezanih uz novi ZPP. Podsjećaju kako je još u ožujku Upravni odbor HPK zatražio hitno stavljanje Zakona van snage te sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem. Smatraju da aktualni zakon donosi brojne probleme na terenu i da se hitno mora mijenjati.

– Naši prijedlozi išli su u dobrom smjeru, a dio ih je i prihvaćen, no u konačnom tekstu Zakon je izgubio svoj smisao. Zato smo tada zatražili i obustavu svih natječaja dok se ne naprave izmjene – poručuju iz Komore u priopćenju. 

HPK naglašava kako daljnje aktivnosti ovise o zajedničkom stavu Upravnog odbora i odbora HPK, dok samostalni istupi pojedinih članova ne odražavaju usuglašenu poziciju. U Komori očekuju da će se na jesen pokrenuti rad Povjerenstva na izmjenama Zakona te da će konačno rješenje biti pravedno i poticajno za poljoprivrednu proizvodnju, investicije i razvoj domaće hrane.

