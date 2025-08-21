Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SEZONA NA VRHUNCU

Voća i povrća proizvedemo upola manje nego što nam treba, a i to truli na njivi

Autor
Jolanda Rak Šajn
21.08.2025.
u 17:30

Najveći izazovi naših proizvođača su da nemaju kontinuirano dovoljne količine roba standardne kvalitete i potrebne logističke sposobnosti da opskrbljuju trgovačke lance, kaže Z. Blažić.

Egipatski krumpir u Hrvatsku dolazi za smiješnih 35 centi, a mi ga trenutačno vadimo za 45 i s tom cijenom ne pokrivamo ni osnovne troškove. Džaba nam kvaliteta i svježina domaćeg – i trud – kad mi svoj nemamo kome prodati. Naša ulaganja i rad u polju u ovakvim uvjetima postaju besmisleni – samo je jedan od apela mjerodavnima, a u ovom je slučaju riječ o proizvođačima mladog krumpira iz Pule, u kojima se proteklih dana sve više upozorava na besmislenu hrvatsku realnost.

U državi u kojoj ne proizvodimo ni 50% voća i povrća za vlastite potrebe, alarmantna je činjenica da nijedne godine na vrhuncu sezone gro domaćih proizvoda ne stiže do kupaca. Ili je otkupna cijena preniska i poljoprivrednicima se više isplati ljetinu zaorati ili pokloniti kako bi izbjegli dodatne troškove poput berbe, vađenja, pakiranja, transporta..., ili je otkupljivači i trgovci pokraj sve one jeftine – nerijetko i drugoklasne uvozne robe na policama – jednostavno ne žele?

Ključne riječi
poljopriveda mali proizvođači Ministarstvo poljoprivrede uvoz

Komentara 1

Pogledaj Sve
NK
Najam krova
17:53 21.08.2025.

HDZ uništio poljoprivredu...mlijeko proizvodimo 30% potreba, junetinu i svinjetinu 40%...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još