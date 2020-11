Liječnica u suzama: Slušaš kako mlada majka razgovara s djecom, a jučer je bila korak do smrti

Prije nekoliko dana u sisačkoj bolnici 34-godišnja majka četvero djece skinuta je s respiratora. Čim je progovorila liječnica joj je dala svoj mobitel kako bi nakon dva tjedna konačno ponovno čula svoju djecu.

- Slušaš kako ona razgovara sa svojom djecom o običnim stvarima, o školi, razumijete… A jučer je bila korak do smrti praktički. To vas ispuni zadovoljstvom, jer to je razlog zašto radiš ovaj posao - kazala je kroz plač voditeljica Odjela za anesteziologiju u OB Sisak Gordana Živanović Posilović za RTL Danas.

Na respiratoru u sisačkoj bolnici je devetoro pacijenata, u bolnici njih više od 50. Imaju dvije jedinice intenzivnog liječenja. Kažu, puno je drukčije sad nego u proljeće.

- Puno stresnije. Sestre su dosta iscrpljene i umorne. Imamo ih 22 na odjelu, rade dan i noć s tim da su jedan dan slobodne. Radi se, organizirane su, u timu smo. Iscrpljeni jesmo, ali kad pacijent ode na odjel, onda to sve zatomimo i sretni smo - kaže glavna sestra Odjela za anesteziologiju u OB Sisak Dr. Ivo Pedišić, Dragana Aleksić.

U ratu je bila na fronti, sada opet na prvoj crti.

- Ono su bile bombe koje padaju - nije bilo ugodno, ali po načinu i opsegu bolesnih, ovo je ratno stanje. Nema se dovoljno sredstava iako se trudimo da svi imamo sve. Nema radnog vremena, radite koliko je potrebno - kazala je voditeljica Odjela za infektologiju u OB Sisak Dr. Ivo Pedišić Tonka Jozić Novinc.

Baš sve u ovoj bolnici je timski rad. Od spremačice do liječnika.

- Morali smo sve stvari iznijeti iz jedne garderobe, tamo smo stavili dva kreveta. Sada ćete vidjeti sobu koja je priručni rendgen gdje slikamo pacijente. I tu smo sobu iskoristili noćas za bolesnike. Svi resursi koji postoje su profunkcionirali kao bolesnička soba - kaže Jozić Novinc.

Ravnatelj OB Sisak Dr. Ivo Pedišić Tomislav Dujmenović upozorava da se neki pacijenti vraćaju nakon što ih se pusti na kućno liječenje.

- Kako se povećao broj bolesnika imamo određeni broj bolesnika koji odlazi kući, biva na kućnom liječenju nekoliko dana, dođe do pogoršanja simptoma, gušenje, respiratorni simptomi i oni se vraćaju u bolnicu i obično se svi primaju na terapiju kisikom - kazao je.

