OBRANA BEZ VOJNIKA

Novi plan NATO-a za istočnu granicu: Njemački general otkriva taktiku 'vruće zone' za neprijatelje

German army displays new military training
Foto: LEON KUEGELER/REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
24.01.2026.
u 21:03

Plan predviđa i jačanje postojećih zaliha oružja, održavanje stacioniranih postrojbi na istoj razini kao danas te naposljetku korištenje računalstva u oblaku i umjetne inteligencije za upravljanje sustavom, zaključio je general.

NATO planira ojačati obranu na europskim granicama s Rusijom u sljedeće dvije godine, ponajviše stvaranjem "automatizirane obrambene zone" opremljene sustavima koji funkcioniraju gotovo bez vojnika, rekao je u subotu njemački general za njemački tisak.

Obrambeni plan uključivat će obrambenu zonu koju neprijatelj mora prijeći prije napredovanja, svojevrsnu "vruću zonu", rekao je za nedjeljno izdanje lista Welt am Sonntag brigadni general Thomas Lowin, zamjenik načelnika stožera za operacije u Zapovjedništvu kopnenih snaga NATO-a u Izmiru u Turskoj.

Konkretno, senzori će uočavati neprijateljske snage i aktivirati obrambene sustave, poput naoružanih dronova, djelomično autonomnih borbenih vozila, kopnenih robota bez posade, kao i automatiziranih sustava protuzračne i proturaketne obrane, precizirao je general. Međutim, konačna odluka o uporabi tog oružja "uvijek će biti ljudska odgovornost".

Senzori koji moraju pokrivati zonu od nekoliko tisuća kilometara bit će smješteni "na tlu, u svemiru, u kibernetičkom prostoru ili u zraku", prema Lowinu. Oni će moći prikupljati podatke o "neprijateljevim kretanjima ili uporabi oružja" kako bi u stvarnom vremenu informirali sve zemlje NATO-a, objasnio je.

Plan predviđa i jačanje postojećih zaliha oružja, održavanje stacioniranih postrojbi na istoj razini kao danas te naposljetku korištenje računalstva u oblaku i umjetne inteligencije za upravljanje sustavom, zaključio je general. Prvi elementi već se testiraju u sklopu pilot-projekata u Poljskoj i Rumunjskoj, a cijeli bi sustav NATO-a trebao biti implementiran po mogućnosti do kraja 2027. godine, prema pisanju Welt am Sonntaga.

Suočena s povećanjem upada ruskih ili neidentificiranih dronova prošle jeseni u Poljskoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Danskoj i Belgiji, Europska komisija iznijela je ideju o uspostavi "zida protiv dronova", čiji okviri tek trebaju biti definirani. EU se namjerava osloniti na iskustvo Ukrajine, koja se više od tri godine suočava s tom vrstom napada.

Poljska se priprema potpisati ugovor za "najveći sustav protiv dronova u Europi", rekao je u subotu poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz za dnevni list Gazeta Wyborcza. Ministar nije precizirao koliko će stajati taj ugovor, koji će se odnositi na "različite vrste naoružanja", niti naziv konzorcija koji će ga potpisati krajem siječnja. Ova odluka odgovor je na "hitnu operativnu potrebu", naglasio je.

Ključne riječi
granice Rusija obrana NATO

Carlton
Ajd, možda sad uspiju detektirati dron veličine borbenog zrakoplova prije nego padne u sred ZAgreba

Next Level
Kaj brinete pa rusi ne mogu zauzeti 3 sela u Donbasu LOL već 4 godine

pera ložač
Njemački general ? Zar je moguće da je taj nazovi general toliko neobrazovan? da ništa nije naučio iz povjesti?

