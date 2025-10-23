Naši Portali
NAKON PUCNJAVE U NOVOM ZAGREBU

Leona Lučića sumnjiče za pokušaj ubojstva, on o svemu šuti, a policija mu pretražuje stan i pregledava snimke videonadzora

Karlovac: Leon Lučić vrijeđao i pljuvao prilikom privođenja
Foto: Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
23.10.2025.
u 15:30

Po neslužbenim informacijama branio se šutnjom odnosno istražiteljima nije kazao zašto je pucao u čovjeka koji mu je prijatelj

Iako zagrebačka policija još uvijek nije dovršila kriminalističko istraživanje nad Leonom Lučićem, bivšim policajcem i glumcem iz RTL-ovog realty showa Krim Team 2, on će vrlo vjerojatno biti osumnjičen za pokušaj ubojstva Denisa Mustafčića. Koji mu je prijatelj. Ili je barem nekada bio. Uglavnom, njih su se dvojica, po onom što je do sada poznato, 22. listopada oko 10.30 sukobili u Ulice Ede Murtića u Novom Zagrebu. Verbalni sukob je prerastao u fizički, a zatim i u vatreni okršaj jer se sumnja da je Lučić pucao u Mustafčića.

Pogodio ga je u nogu, nakon čega je otišao do stana u kojem je pričekao dolazak policije. Koja je došla u rekordno kratkom vremenu i uhitila Lučića. Mustafčić je prevezen u bolnicu kako bi mu bila ukazana liječnička pomoć, dok je Lučić priveden na kriminalističko istraživanje. Po neslužbenim informacijama branio se šutnjom odnosno istražiteljima nije kazao zašto je pucao u čovjeka koji mu je prijatelj. No neslužbeno se špekulira da bi motiv tog obračuna mogla biti ljubomora, a pojavila  se i informacija da je policija zbog tog okršaja još nekog privela na obavijesni razgovor.

Kakva je uloga te osobe u onom što se dogodilo, znat će se kada policija dovrši kriminalističko istraživanje te pretrage Lučićeva stana. To su obavljali u četvrtak, a tada su izuzeli i videosnimke s obližnjih nadzornih kamera. I oružje iz kojeg je Lučić pucao bi trebalo biti poslano na vještačenje, a bit će zanimljivo vidjeti je li riječ o legalnom oružju. Kao bivši policajac moguće je da Lučić oružje posjeduje legalno, no s druge strane u ovom trenutku se protiv njega vode dva kaznena postupka zbog iznuda, pa bi bilo logično da mu je oružje prilikom uhićenja zbog tih djela oduzeto. Zbog jedne iznude je bio uhićen 2020. a zbog druge u lipnju ove godine. U lipnju je uhićen zbog onog što je nađeno u njegovom mobitelu koji mu je oduzet kada je 2020. uhićen. Lučićev mobitel je imao tako dobro enkripciju da je policija nije mogla probiti više od dvije godine. Mobitel mu vjerojatno i sada oduzet, a analiza njegovog sadržaja također bi trebala pomoći policiji da utvrdi što se dogodilo.

Kada sve te policijske radnje budu okončane, Lučić će biti doveden na ŽDO Velika Gorica radi ispitivanja, a nakon toga vrlo vjerojatno i pred suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici radi određivanja istražnog zatvora. Ako ga tužiteljstvo bude tražilo. U lipnju je nakon privođenja ispitan i pušten, dok je nakon uhićenja 2020. jedno vrijem bio u istražnom zatvoru.

Ključne riječi
pokušaj ubojstva pucnjava policija Leon Lučić

