FOTO Brojni transparenti i ljudi odjeveni u kokoši: Ovako je izgledao prosvjed protiv mega farmi kod Siska
"Sunja ne želi trovanje pilićnjacima"; "branitelji su branili, a vi danas prodajete Hrvatsku"; "želim piliće od svoje bake", samo su neki od brojnih transparenata koje su podignuli prosvjednici protiv projekta mega farmi pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji. Više tisuća prosvjednika okupilo se u subotu protiv farme i klaonice pilića koje ukrajinski investitor želi izgraditi u okolici Siska, poručujući da su protiv megaprojekta koji može uništiti cijelu županiju te da žele zaštitu ljudi, okoliša i životinja.
Prosvjednici su se u organizaciji Zelene akcije, Prijatelja životinja te građanskih inicijativa "Siščani ne žele biti Smetlišćani" i "Sunjani ne žele biti smuljani" okupili na Tomislavovom trga i krenuli u prosvjednu šetnju prema Zrinjevcu. U koloni je bio i političar Miro Bulj. Osim transparenata, pozornost su privlačili i prosvjednici koji su navukli kostime kokoši.
Predstavnica Zelene akcije Dora Sivka kazala je da traže obustavu svih pokrenutih postupaka procjene utjecaja na okoliš, reviziju svih do sada izdanih rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš i ekološku mrežu i stratešku procjenu svih zahvata kako bi se sagledao kumulativan učinak čak 20 planiranih projekata na okoliš, ekološku mrežu, ljudsko zdravlje i na ekonomiju.
Predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman kazao je i da ih je prije prosvjeda na sastanak primio ministar poljoprivrede David Vlajčić te da su mu zahvalni što će njihove zahtjeve uručiti premijeru, "na kojem je sada odluka da zaštiti ovaj narod, ovu zemlju, njezin okoliš, njezinu budućnost".
"Mislimo da on (premijer) treba dobiti sve informacije i mislimo da će ih sada imati. Mislim da Hrvatska ne treba definitivno ići u interes profiterima i investitorima, nego svojim građanima. I ono što je najvažnije, neka se čuje njihov glas pa da je to ne znam kako dobro, a ako oni to ne žele, onda ne žele", poručio je Oman.
Dodao je i da ljudi imaju pravo odbiti "mega zlo" koje može dovesti do uništenja jedne županije, jednog cijelog dijela Hrvatske. "I ovdje smo ne samo uz taj narod, nego zapravo u sve građane Hrvatske jer se to može dogoditi i nekoj drugoj županiji, ako sada odlučno ne kažemo ne", kazao je Oman.
Prosvjed je uslijedio nakon ovotjedne tribine održane u Sisku na inicijativu ministra poljoprivrede gdje su se udruge žestoko usprotivile gradnji velikih peradarskih pogona u Sisku, dok su predstavnici investitora tvrdili da projekt donose brojne ekonomske i društvene koristi. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 608 milijuna eura, koji provodi Premium Chicken Company, u vlasništvu hrvatskog društva Renaissance Capital d.o.o.
Najvažniji zahvat unutar investicije je klaonica u Sisku, koja bi trebala imati kapacitet klanja od oko 84 milijuna pilića na godinu. Uz klaonicu, za protivnike projekta sporno je i planirano bioplinsko postrojenje u Sisku, no investitor je zanijekao da ga planira graditi. Ministar Vlajčić na tribini je rekao da Hrvatska nije samodostatna u proizvodnji pilića pa se investicije ne smiju odbijati, ali da ministarstvo ne okreće glavu ni od građana.