Legalno naoružano 100 tisuća Hrvata: Za sigurnost pištolje ima 42 tisuće građana

Iako MUP već godinama provodi akciju “Manje oružja, manje tragedija”, koja je svojedobno proglašena najučinkovitijom kampanjom takve vrste u povijesti Ujedinjenih naroda, događaji poput onog s Trga svetog Marka svaki put iznova dokazuju da su građani Hrvatske veliki ljubitelji ilegalnog oružja. Skrivaju ga po podrumima, zakopavaju ga u zemlju, iako je smisao višegodišnje MUP-ove akcije da ga dragovoljno i bez posljedica predaju.

Našli pravi arsenal

No za takvu akciju možda nije čuo ili nije mario Danijel Bezuk (22), koji je iz ilegalnog oružja ranio policajca i presudio sebi. A očito nije mario ni 65-godišnjak s kojim je policija u nedjelju oko 20 sati imala pune ruke posla. Najprije je s 1,49 promila alkohola u krvi upravljao Volkswagenom daruvarskih tablica te je u Dragovićima kod Pakraca sletio u kanal. Kada su policajci došli na mjesto događaja te počeli s provođenjem očevida, najprije su mu u vozilu našli streljivo i dvije puške, od kojih jednu nelegalno posjeduje. Nakon toga su mu pretražili kuću, u kojoj su otkrili pravi arsenal. Jer 65-godišnjak je u kući imao puškomitraljez, dvije automatske puške, nosač cijevi puškomitraljeza, prepravljenu pušku, tri spremnika, ručno rađenu kuburu, tri koluta detonirajućeg štapina, uređaj za punjenje redenika za puškomitraljez, 765 komada streljiva...

Odakle mu sve to oružje i zašto ga je držao u kući, nije poznato, no u policiji kažu da je kazneno prijavljen zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, a protiv njega će biti podnesen i optužni prijedlog. A da su mnogi građani Hrvatske doista ludi za oružjem, svjedoče i podaci MUP-a vezani za već spomenutu akciju “Manje oružja, manje tragedija”. U sklopu te kampanje od 1. rujna 2007. do 30. rujna 2020. prikupljena su 343.492 komada vatrenog oružja, a među tim oružjem bilo je i 5227 komada automatskog oružja.

Osim oružja, kojim bi se mogla naoružati omanja vojska, prikupljena su i 5,501.464 komada streljiva te 5382 kilograma eksploziva. Što se tiče samo 2020., u MUP-u kažu da su od 1. siječnja do 30. rujna ove godine građani policiji dragovoljno predali 112 kilograma eksploziva, 143.175 komada raznog streljiva te 2542 komada vatrenog oružja, među kojim je bilo i 135 komada automatskog oružja. U Hrvatskoj su evidentirana i 99.654 vlasnika oružja B kategorije, odnosno oružja za čiju je nabavu i posjedovanje potrebna dozvola. U MUP-u kažu da je brojka o vlasnicima oružja podložna promjeni na dnevnoj bazi te da se oružje B kategorije može nabavljati radi bavljenja lovom, sportskim streljaštvom ili radi osobne sigurnosti. Za ovo posljednje, onaj tko traži dozvolu mora dokazati da mu je osobna sigurnost ugrožena toliko da mu treba oružje.

Bavljenje lovom

Prema podacima MUP-a, kratko vatreno oružje radi osobne sigurnosti registrirano ima 42.607 osoba. Radi osobne sigurnosti za držanje je registrirano 33.678 komada, a za držanje i nošenje 18.851 komad kratkog vatrenog oružja, s tim da se u ovu kategoriju ubrajaju i zaštitari, vojnici i policajci koji imaju privatno naoružanje te privatni detektivi. Zbog bavljenja lovom 62.255 osoba posjeduje oružje za koje im je izdana dozvola za držanje i nošenje oružja, dok 14.711 osoba na temelju iste dozvole drži oružje radi osobne sigurnosti. Nadalje, zbog bavljenja sportom 2454 osobe posjeduju oružje za koje im je izdana dozvola za držanje oružja, dok 33.845 osoba na temelju iste dozvole drži oružje radi osobne sigurnosti.