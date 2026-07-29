Maloljetni nasilnik iz Broda završio u ustanovi u Osijeku

Slučaj brutalnog premlaćivanja koji se u noći na nedjelju dogodio u Zajčevoj ulici u središtu grada i dalje je tema dana u Slavonskom Brodu. Snimka nasilja, koja se proširila društvenim mrežama, prikazuje kako skupina mladića okružuje muškarca koji leži na tlu, dok ga jedan od njih nastavlja udarati šakama i nogama, unatoč tome što je već bio bez svijesti.

Prema riječima članova obitelji napadnutog, 31-godišnji muškarac vraćao se kući kada ga je skupina mladića počela provocirati, a potom i fizički napala. Zadobio je ozljede glave i tijela te je nakon policijske intervencije prevezen u slavonskobrodsku Opću bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Iz policije su u utorak popodne izvijestili o uhićenju maloljetne muške osobe koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju. Dodali su da se kriminalističko istraživanje nastavlja.

Osumnjičeni maloljetnik priveden je jučer na Općinski sud u Slavonskom Brodu, gdje će se odlučivati o daljnjim mjerama u postupku, a izjavu za medije dala je glasnogovornica suda Marina Smaić. – Radi se o maloljetnoj osobi te su, u skladu s člankom Zakona o sudovima za mladež, izvidi kaznenih djela i postupak prema maloljetniku u cijelosti tajni, tako da vam nažalost ne mogu ništa reći – rekla je glasnogovornica.

Nešto kasnije sudac za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu donio je odluku o mjeri opreza prema kojoj će osumnjičeni maloljetni nasilnik biti smješten u ustanovu socijalne skrbi u Osijeku. Privremena mjera može trajati do pravomoćnog okončanja postupka. U daljnjem postupku bit će saslušani svjedoci i provedene dodatne dokazne radnje, nakon čega slijedi podizanje optužnice. Navodno postoji velik broj svjedoka.

O slučaju se oglasila i gradska uprava Slavonskog Broda, iz koje je upućen apel policiji za pojačan nadzor i prisutnost na frekventnim lokacijama, osobito tijekom vikenda. Poseban naglasak stavljen je na područje centra grada, a cilj je, kažu, dodatnim nadzorom pridonijeti povećanju sigurnosti stanovnika i prevenciji mogućih neželjenih događaja. – Osuđujemo svaki oblik nasilja te poručujemo da nasilničko ponašanje nema mjesto u našem društvu. Sigurnost građana i stvaranje sigurnog okruženja za sve stanovnike ostaju jedan od naših prioriteta – poručili su iz gradske uprave.