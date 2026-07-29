Optužen bivši šef HAC-a i trojica suradnika. Uređenje kuće, hoteli, avionske karte bili cijena za milijunske poslove

USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora Sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvija Čambera, umirovljenog profesora Fakulteta prometnih znanosti Anđelka Ščukanca, predstojnika jednog od zavoda na Fakultetu prometnih znanost Darija Babića te jedne pravne osobe. Tereti ih se za više kaznenih djela, među kojima su primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporaba položaja i ovlasti.

Prema optužnici, USKOK tvrdi da su se pogodovanja u poslovima Hrvatskih autocesta i Hrvatskih cesta godinama osiguravala u zamjenu za različite privatne koristi, od financiranja radova na obiteljskoj kući i plaćanja luksuznih restoranskih računa do hotelskog smještaja, avionskih karata i pogodnosti pri kupnji automobila. Prema navodima tužiteljstva, Anđelko Ščukanec, vlasnik trgovačkog društva koje surađuje s Hrvatskim autocestama, od 2023. do lipnja 2025. godine tražio je od Silvija Čambera, tadašnjeg direktora Sektora za promet u HAC-u, da koristeći svoj položaj pogoduje njegovoj tvrtki u poslovima koje obavlja za HAC kao izvođač i član zajednice ponuditelja.

USKOK tvrdi da je zauzvrat direktoru HAC-a ponudio financiranje radova na njegovoj obiteljskoj kući, što je ovaj prihvatio. Tako je, prema optužnici, od siječnja do studenoga 2024. godine na teret tvrtke drugooptuženog plaćeno najmanje 21.900 eura za građevinske i druge radove koje su u kući direktora HAC-a obavila dva obrta. Zauzvrat je, navodi USKOK, direktor HAC-a nakon neuspjele javne nabave zbog tehničke pogreške zatražio od direktora druge tvrtke da kao podizvođača angažira upravo tvrtku drugooptuženog.

Optužnica se odnosi i na predsjednika Uprave Hrvatskih cesta, kojeg USKOK tereti da je na zahtjev drugooptuženog pogodovao njegovoj tvrtki i s njom povezanim osobama. Istražitelji navode da je vlasnik tvrtke zauzvrat podmirivao njegove privatne troškove i troškove njemu bliskih osoba. Tako je tijekom travnja i svibnja 2024. godine, tvrdi USKOK, preko Fakulteta prometnih znanosti plaćen račun za ugostiteljske usluge u jednom restoranu u iznosu od 3.911,90 eura, iako trošak nije bio povezan s radom fakulteta. Time je, prema optužnici, Fakultet prometnih znanosti oštećen za navedeni iznos.

Osim toga, drugooptuženi je, prema navodima USKOK-a, predsjedniku Uprave Hrvatskih cesta platio hotelski smještaj u Rovinju vrijedan 997,90 eura, osigurao avionske karte za njemu bliske osobe u ukupnoj vrijednosti 2.424,26 eura, a rođaku predsjednika Uprave omogućio kupnju automobila uz obročnu otplatu te obećao podmiriti dio kupoprodajne cijene od 40.899,79 eura.

USKOK tvrdi da je zauzvrat predsjednik Uprave Hrvatskih cesta poduzeo korake kako bi se u Plan nabave Hrvatskih cesta uvrstio sustav za mjerenje mehaničke otpornosti i stabilnosti kolnika, s ciljem da poslove povezane s tim sustavom dobiju osobe i tvrtke povezane s drugooptuženim. Uprava Hrvatskih cesta potom je odobrila uvrštavanje tog sustava u Plan nabave i pokrenula postupak javne nabave. Međutim, nakon ostavke predsjednika Uprave taj je postupak obustavljen.