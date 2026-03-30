NAPALA GA VEĆA SKUPINA

Gradonačelnik Banje Luke osudio fizički napad na hrvatskog konzula

Banja Luka: Konferencija za medije nakon sjednice Predsjedništva Pokreta Sigurna Srpska
Foto: Dejan Rakita / Pixsell
1/3
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
30.03.2026.
u 20:59

Iz banjolučke policije do ponedjeljka navečer o napadu na hrvatskog konzula nisu se očitovali

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković u ponedjeljak je oštro osudio fizički napad na hrvatskog konzula koji se u tom gradu dogodio dan ranije. Konzula prvog razreda u Generalnom konzulatu Hrvatske u Banjoj Luci i njegovog brata 29. ožujka 2026. u središtu grada napala je veća skupina nepoznatih osoba uz verbalne uvrede na nacionalnoj osnovi.

Hrvatsko veleposlanstvo u BiH zbog toga je reagiralo prosvjednom notom kod Ministarstva vanjskih poslova BiH tražeći žurnu istragu te identificiranje i primjereno kažnjavanje počinitelja kao i jasnu osudu ovog kaznenog djela počinjenog iz mržnje nad hrvatskim diplomatskim službenikom. 

Stanivuković je u svojoj izjavi tim povodom poručio da su takvi incidenti neprihvatljivi i ne smiju se tolerirati. I on je zatražio hitnu istragu i sankcioniranje počinitelja napada. "Banja Luka je grad u kojem nema mjesta za nasilje ili ugrožavanje bilo čije sigurnosti", izjavio je Stanivuković. Iz banjolučke policije do ponedjeljka navečer o napadu na hrvatskog konzula nisu se očitovali.
FOTO Desant američkih mornara na Split. Ne zna se koliko ostaju, ali zna se čega je prvo nestalo u trgovinama
Banja Luka: Konferencija za medije nakon sjednice Predsjedništva Pokreta Sigurna Srpska
1/32
Komentara 2

Pogledaj Sve
CR
crnikruh
21:30 30.03.2026.

Za taj incident kriv je stnivuković, kojemu treba zabraniti ulazak u Hrvatsku

Avatar horuk
horuk
21:27 30.03.2026.

A šta je drugo mogao i reči nego standardno. Pitanje je šta će uraditi da uhvati krkane (svoje)? Ako ih ne nađe onda je sve jasno. Vidimo kako Srbi rade i u Srbiji pred izbore naprimjer.

