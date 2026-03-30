Gradonačelnik Banje Luke osudio fizički napad na hrvatskog konzula

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković u ponedjeljak je oštro osudio fizički napad na hrvatskog konzula koji se u tom gradu dogodio dan ranije. Konzula prvog razreda u Generalnom konzulatu Hrvatske u Banjoj Luci i njegovog brata 29. ožujka 2026. u središtu grada napala je veća skupina nepoznatih osoba uz verbalne uvrede na nacionalnoj osnovi.

Hrvatsko veleposlanstvo u BiH zbog toga je reagiralo prosvjednom notom kod Ministarstva vanjskih poslova BiH tražeći žurnu istragu te identificiranje i primjereno kažnjavanje počinitelja kao i jasnu osudu ovog kaznenog djela počinjenog iz mržnje nad hrvatskim diplomatskim službenikom.

Stanivuković je u svojoj izjavi tim povodom poručio da su takvi incidenti neprihvatljivi i ne smiju se tolerirati. I on je zatražio hitnu istragu i sankcioniranje počinitelja napada. "Banja Luka je grad u kojem nema mjesta za nasilje ili ugrožavanje bilo čije sigurnosti", izjavio je Stanivuković. Iz banjolučke policije do ponedjeljka navečer o napadu na hrvatskog konzula nisu se očitovali.