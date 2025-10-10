Latvija deportira stotine Rusa bez papira: Svi koji nemaju jezičnu potvrdu moraju napustiti zemlju

Latvija je naredila 841 ruskom državljaninu da napuste zemlju do 13. listopada nakon što nisu uspjeli dokazati poznavanje latvijskog jezika i proći obavezne sigurnosne provjere. Nakon što je Rusija početkom 2022. godine pokrenula sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu, Latvija je iste godine izmijenila svoj Zakon o imigraciji, a dodatno ga pooštrila 2024., čime su uvedena stroža pravila za ruske državljane koji žele ostati u baltičkoj državi. Izmjenama se od ruskih državljana zahtijeva da podnesu zahtjev za status dugotrajnog rezidenta EU-a, dokažu poznavanje latvijskog jezika na razini A2 te prođu sigurnosne i pozadinske provjere do 30. lipnja 2025. kako bi mogli legalno ostati u zemlji.

Oko 30.000 ruskih državljana bilo je obuhvaćeno novim pravilima. Većina ih je uspjela ispuniti zahtjeve, dok je oko 2.600 osoba dobrovoljno napustilo Latviju. Međutim, 841 ruski državljanin nije na vrijeme predao potrebne dokumente. Oni su sada obaviješteni da moraju napustiti zemlju do 13. listopada, izjavila je za Politico Madara Puķe, voditeljica odnosa s javnošću u latvijskom Uredu za državljanstvo i migracije (OCMA).

No čini se da ima ljudi koji nisu bili svjesni promjena. "Tek kad im se prestane isplaćivati mirovina, shvate da nešto nije u redu", rekla je Maira Roze, čelnica OCMA-e, za program "De facto" na Latvijskoj televiziji. "Tada nazovu i pitaju: Zašto mi se ne isplaćuje mirovina? Mi im kažemo: Nemate boravišnu dozvolu. Oni pitaju: Gdje je moja boravišna dozvola? Mi kažemo: Trebali ste postupiti po zakonu", izjavila je. Boravak u Latviji nakon 13. listopada za takve osobe postaje "nezakonit", rekla je Puķe u pisanom odgovoru, dodajući da će im biti ukinut pristup socijalnim uslugama.

Ustrajno nepoštivanje zakona bez opravdanja može dovesti do prisilne deportacije koju bi provela Državna granična straža. U posljednje vrijeme Latvija dodatno pooštrava mjere nacionalne sigurnosti zbog rastućih napetosti s Moskvom. U svibnju je ministrica vanjskih poslova Baiba Braže pozvala zemlje EU-a da obustave izdavanje viza ruskim državljanima, pozivajući se na sigurnosne razloge. U lipnju je parlament zabranio ruskim i bjeloruskim državljanima rad u kritičnoj infrastrukturi te kupnju nekretnina u Latviji.