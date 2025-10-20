Kwedi na suđenju Mamićima: 'Nikada nisam dobio novac na ruke. Na potvrdama je moj potpis, ali se ne sjećam da sam to potpisao'

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te Damiru Vrbanoviću u aferi Dinamo 2. Nakon ljetne stanke, saslušani su nogometaši Dumitru Mitu, Patrice Kwedi i nogometni menadžer Davor Ćurković. Policija je trebala dovesti nogometaša Marka Janjetovića koji se više puta nije odazivao sudskim pozivima, no ni ovaj put nije pronađen na adresi. Obrana Zdravka Mamića pozvala je kao svjedoka Dumitru Mitu, koji je ispričao da je igrao za Dinamo od 2002. dvije godine, zatim se vratio 2005. godine, piše 24 sata.

"U Dinamo sam došao iz Osijeka zahvaljujući mom menadžeru Bori Ivkoviću koji je sam dogovorio uvijete mog transfera. Boro mi je rekao da je s klubom dogovorio i transferno obeštećenje, ali to nije pisalo u ugovoru. Nisam dobio ništa od toga i ne znam koliko je bilo dogovoreno moje pravo na obeštećenje. Potpisao sam ugovor. Nekada sam dobivao novac na račun, nekada u gotovini; novac u gotovini davao mi je Zdravko i za njih sam mu potpisivao potvrde. Zdravko nam je rekao da nam daje novac na ruke jer klub nema novca i on nam daje svoj. Ne znam koliko puta sam dobio novac u gotovini od Mamića. Čuo sam da su i neki drugi igrači dobivali novac u gotovini kao i ja. Plaće su u pravilu uvijek kasnile. Znam da je Dinamo ostao dužan mom menadžeru oko 70-ak tisuća eura. Iz Dinama sam otišao kada mi je istekao ugovor i otišao sam u Grčku, a onda sam se opet vratio u ljeto 2005. godine kada mi je klub ostao dužan dvije ili tri plaće", izjavio je bivši nogometaš.

Dodao je i da mu je ugovorom dogovorena plaća od 5 tisuća eura plus bonusi i premije nakon pobjede kluba. Mamićev odvjetnik Filip Glavaš sudu je predao potpisane potvrde koje pokazuju da je Mitu na ruke primio 60 tisuća eura. Na pitanje USKOK-ovog tužitelja o trgovačkom društvu Corporate Advantage LTD, Mitu je odgovorio da mu to nije poznato. Tužitelj je pitao: "Niste s njima potpisali ugovor oko toga da preuzmu dugovanje od 150 tisuća eura koje je Dinamo imao prema vama?" Mitu je odgovorio: "Nisam potpisao takav ugovor, Dinamo nije meni dugovao 150 tisuća eura i ne znam ništa o tome". Mamićev odvjetnik Glavaš smatrao je taj odgovor neiskrenim te je uložio prigovor jer nije u skladu s materijalnim dokazima.

Sljedeći svjedok bio je bivši nogometaš Patrice Kwedi, koji je u Hrvatsku iz Kameruna došao 2001. godine kao maloljetnik te je potpisao ugovor s Dinamom. Igrao je za klub od 2007., a njegov menadžer bio je Zdravko Mamić, koji ga je doveo u Hrvatsku. "Mamić je brinuo o meni za to vrijeme. Za to razdoblje sam potpisao samo jedan ugovor, ali sam potpisivao anekse. Nisam znao što piše u ugovoru. Bio je napisan na hrvatskom kojeg ja tada nisam znao. Ne znam da li sam imao dogovorenu podjelu transfera. Imao sam plaću na neki mali iznos, nekih tisuću eura, a onda sam svaka tri mjeseca dobivao ugovorenu ratu. Plaću sam dobivao redovno na račun i nisam nikada dobivao ništa u gotovini", rekao je Kwedi, koji je zadnju godinu proveo na posudbi te se više nije vraćao u Dinamo.

I Kwedija je tužitelj pitao je li ikada dobio novac od Corporate Advantage LTD i je li potpisao ugovor s njima, kao i je li Dinamo bio dužan 200 tisuća eura. Kwedi je odgovorio: "Dinamo mi nije bio dužan 200 tisuća eura. Za to društvo nisam nikada čuo i nisam s njima imao ikakav ugovor". Mamićev odvjetnik Glavaš pokazao je sudu šest potpisanih potvrda na ukupno 21 tisuću eura koje su isplaćene Kwediju u gotovini, iako se on na to nije mogao sjetiti. "Na potvrdama koje vidim je moj potpis, ali se ne sjećam da sam to ikada vidio i da sam te potvrde potpisao", rekao je Kwedi, naglasivši kako nije dobivao novac na ruke od Mamića. "Ali u istrazi ste rekli da ste jednom dobili novac na ruke tijekom ljeta 2004. godine?" upitao ga je Glavaš. "Nikada nisam dobio novac na ruke od Mamića", odgovorio je Kwedi.

Odvjetnik Glavaš uložio je prigovor na njegov iskaz te zatražio ispis bankovnog računa i vještačenje kako bi se utvrdilo je li Dinamo isplatio Kwediju sva dugovanja. Posljednji je svjedočio Davor Ćurković, nogometni menadžer koji je rekao da je s Dinamom imao samo jedan poslovni odnos, iako braću Mamić i Maria Mamića poznaje dugi niz godina. "Posredovao sam u transferu Matea Kovačića iz Dinama u Inter. U tom poslu ja sam Inter doveo u Dinamo i Dinamo me je platio za to posredovanje. Imao sam poznanstva u Interu i ponudio sam im Kovačića koji je tada bio mlad i perspektivan igrač. Dinamo tada nije imao puno transfera i u klubu su bili zainteresirani da do transfera dođe. Imao sam sklopljen ugovor s Dinamom za ovaj posao. Nisam dalje sudjelovao u potpisivanju ugovora Kovačića s Interom", izjavio je Ćurković.