Hoće li iz drugog pokušaja početi suđenje četvorici bivših ministara Andreja Plenkovića?

Hoće li suđenje u aferi "Po babi i stričevima", kakvo u Hrvatskoj do sada nije viđeno, jer na optuženičkoj klupi sjede četiri bivša ministra Andreja Plenkovića, početi iz drugog pokušaja, trebalo bi se doznati danas. Suđenje je trebalo početi u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu, no rasprava je tada bila odgođena zbog nedolaska Tomislava Tolušića.

Njegova obrana je tada tvrdila da Tolušić nije mogao doći na raspravu zbog problema s leđima, a liječničku dokumentaciju su dostavili 18. rujna, odnosno dan prije početak suđenja. Sutkinja Ana Kovačević toj dokumentaciji baš nije povjerovala, pa ju je poslala na vještačenje, a što je vještak utvrdio također bi se trebalo doznati danas. O tome što je vještak utvrdio ovisit će i hoće li Tolušić snositi troškove odgode rasprave iz rujna.

Osim Tolušića, u aferi "Po babi i stričevima" još su optuženi Darko Horvat, Josip Aladrović, Boris Milošević te gradonačelnik Županje Damir Juzbašić. Optužnica zbog koje su se četvorica bivših Plenkovićevih ministara našla na optuženičkoj klupi podignuta je u listopadu 2022., a potvrđena je tek u ožujku ove godine. Obrana je opetovano tražila izdvajanje nezakonitih dokaza, što ime je optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda dva puta odbilo. No jednom je žalbu obrane prihvatio Visoki kazneni sud (VKS), dok ju je drugi put odbio, pa je cijela ta procedura, uobičajena za VIP predmete, potrajala eto skoro tri godine.

USKOK u optužnici Horvata tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, s Anom Mandac, nezakonito dodijelio 2,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima za koje je bio i osobno zainteresiran. Što se tiče Miloševića i Tolušića, oni se terete da su urgirali za tvrtke za koje su bili zainteresirani. Aladrovića se tereti da 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) urgirao za dva nezakonita zapošljavanja. Horvat se u tom dijelu tereti da je što osobno što preko Ane Mandac na to poticao Aladrovića. Sva četvorica su tijekom istrage nijekali krivnju.