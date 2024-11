Kušec: Načelno smo postigli dogovor s Ministarstvom, do kraja dana odluka hoćemo li prekinuti štrajk

Predsjednik sindikata Zajedno Krunoslav Kušec u četvrtak je u izjavi novinarima nakon sastanka u Ministarstvu zdravstva rekao da su "načelno postigli dogovor" i najavio da će do kraja dana tijela sindikata odlučiti hoće li prekinuti štrajk. "Razgovori s nadležnim resorima su bili vrlo konstruktivni. Načelno smo postigli dogovor, međutim naša tijela sindikata će do kraja dana odlučiti hoće li to prihvatiti ili ne", rekao je Kušec. Danas je četvrti dan štrajka dijela zdravstvenog osoblja koji je organizirao sindikat Zajedno koji ponavlja da traže konkretne datume za ispunjenje svojih zahtjeva. U štrajku su laboranti, radiološki tehnolozi, farmaceutski tehničari i dio medicinskih sestara.

Predstavnici sindikata u ministarstvu su razgovarali s resornim ministrom Vilijem Berošem te ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marinom Piletićem. Dobili smo traženi rok od četiri mjeseca u kojima će se definirati sve anomalije u uredbi i u što kraćem roku će se ispraviti, rekao je Kušec. Ministar Beroš potvrdio je da su se usuglasili kako je moguće da ima određenih nelogičnosti među koeficijentima, međutim da oni u suštini nisu problem već više njihova individualna primjena.

"Stoga smo odlučili razgovarati, ali kroz institucionalni okvir. U roku od četiri mjeseca ćemo razgovarati o svim nelogičnostima i potom ih u razumnom roku riješiti", rekao je. Ministar Piletić dodao je da je večerašnji sastanak dokaz da "socijalni dijalog u ovoj Vladi nema alternative" te, kao i Beroš, ocijenio kako je "zajednički dojam nakon sastanka" da nije problem u samoj uredbi i koeficijentima, nego u pojedinim nelogičnostima u primjeni.

