Kurzu porastao rejting, desničari pali za pet posto

Heinz-Christian Strache (50) u središtu je najvećeg skandala u nedavnoj austrijskoj povijesti

Heinz-Christian Strache dugo je bio najutjecajniji međunarodni saveznik vlasti u Republici Srpskoj, a posebno separatističkog lidera Srba Milorada Dodika. Njih su se dvojica našla još prošli ponedjeljak kada je Strache u Beču ugostio Dodika i dao mu potporu za njegov koncept vojne neutralnosti, pri čemu se misli na to što Dodik ne želi da BiH uđe u NATO. – Mi Austrijanci imamo razumijevanja za to – rekao je Strache pozivajući se na to što ni Austrija nije članica tog saveza. Njegovim odlaskom i Dodik je znatno izgubio.