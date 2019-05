Kurz raspustio koalicijsku vladu, vicekancelar u videu: 'Hrvatska je jedno sr*nje'

Austrijski kancelar Sebastian Kurz raspustio je vladu desnice te je najavio da će se raspisati izbori u najkraćem mogućem roku. Na taj se potez odlučio zbog korupcijskog skandala u kojem se našao austrijski vicekancelar Heinz-Christian Strache (49) koji je, prije raspuštanja vlade, dao ostavku na sve funkcije, u nadi da će sačuvati koaliciju. U petak je u medije procurila snimka iz 2017. u kojoj Strache, do jučer predsjednik krajnje desne Slobodarske stranke Austrije (FPÖ), obećava političke protuusluge navodnoj ruskoj bogatašici ako ona pristane kupiti najtiražniji austrijski dnevni list i pomoći njegovoj stranci dobiti izbore.

Presudila mu videosnimka

- Dosta je dosta – rekao je jučer Kurz te dodao da njegova desnocentristička Austrijska narodna stranka (ÖVP) uvijek znala da bi koalicija s FPÖ-om mogla izazvati otpore u javnosti, ali je to bio jedini način za sastavljanje vlade. Rekao je također da mu se u ovom trenutku ne čini da u FPÖ-u postoji želja za promjenom te stranke.

Kompromitirajuća videosnimka pokazuje da je Strache u srpnju 2017., nekoliko mjeseci uoči parlamentarnih izbora, sa svojim stranačkim kolegom Johannom Gudenusom u vili na španjolskoj Ibizi razgovarao sa ženom koja se predstavila kao nećakinja ruskog oligarha. Radi se o namještaljci jer se žena pretvarala, ali trenutačno se još ne zna tko je organizirao tu akciju ni kako je video iscurio. Rekla je da njen ujak želi uložiti 250 milijuna dolara u austrijsko gospodarstvo, a razgovore su s njom nastavili iako je nekoliko puta naglasila da se radi o ilegalnom novcu. Rekla je da želi kupiti najveći austrijski tabloid u kojem bi zatim promovirala stranku.

– Ako tri tjedna uoči izbora preuzmete Kronen Zeitung i podržite nas da dođemo do vrha, onda možemo razgovarati o svemu – rekao je Strache. Vicekancelar je dodao da će ta žena lakše moći doći do javnih ugovora. On i Gudenus pritom su pili velike količine alkohola. Samo tri mjeseca kasnije FPÖ je zabilježio vrlo dobre rezultate na izborima koji su stranci pomogli da uđe u vlast.

– Žao mi je. To je bilo glupo, neodgovorno i jedna velika greška i zato sam kancelaru Kurzu ponudio svoju ostavku koju je on i prihvatio – rekao je jučer Strache na izvanrednoj konferenciji za novinare. Dodao je da je pod utjecajem alkohola htio impresionirati rusku poduzetnicu pa se ispričao i svojoj supruzi.

– Ponašao sam se kao tinejdžer i time povrijedio osobu koja mi najviše znači – rekao je Strache.

Optužio je i strane obavještajce za cijelu situaciju u kojoj se našao.

– Ovo je politički atentat koji su inscenirale strane tajne službe – dodao je.

Privatizacija javne TV

Na tom tragu je i Haralad Vilimsky, glavni kandidat FPÖ-a na europskim izborima koji se održavaju idućeg vikenda, optužio mainstream europske političare da stoje iza ovoga.

– Kome ovo sve skupa koristi? Ovo koristi Junckeru, Merkel i Macronu – rekao je Vilimsky. Otkazao je pritom i put u Milano na skup “desne internacionale” koji organizira talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Salvini. No, iako na njega Vilimsky nije otišao, iz videa se vidi da FPÖ dijeli sličan modus operandi kao i stranke koje su otišle u Milano. Sam je Strache u videu govorio da se zalaže za djelomičnu privatizaciju javnog TV servisa u Austriji koji bi trebao biti sličniji provladinom servisu u Mađarskoj, a tvrdio je da želi stvoriti i “medijsko carstvo poput Orbána”, referirajući se na mađarskog premijera Viktora Orbána koji je poznat po osnivanju sebi bliskih medija.

Oporba je zatražila nove izbore, socijaldemokrati su skandal nazvali najvećim u domaćoj politici u poslijeratnom periodu, a jučer se nekoliko tisuća Austrijanaca okupilo u vrlo bučnim prosvjedima tražeći od Kurza da odmah raspiše izbore. To se na kraju i dogodilo, a bit će zanimljivo vidjeti hoće li desnica moći surađivati nakon sljedećih izbora, u eventualnom sastavljanju vlade, s obzirom na nagriženo povjerenje između Kurza i FPÖ-a, tko god ga vodio.

"Hrvatska je jedno sr*nje, jedno sr*nje“

Njemački dnevnik Sueddeutsche Zeitung, koji je zajedno s njemačkim tjednikom Der Spiegelom prvi objavio snimke s Ibize, objavio je i kako je Strache u razgovoru navodnu rusku poduzetnicu koja se predstavljala kao nećakinja jednog oligarha, odvratio od ulaganja u Hrvatsku i Srbiju.

On je, kako se čuje na snimci, kazao: "Hrvatska je jedno sr*nje, jedno sr*nje“, rekao je Strache ne ulazeći u pojedinosti.

Odvratio je sugovornicu i od ulaganja u Srbiju jer su tamo, rekao je, njegovim austrijskim prijateljima htjeli oduzeti poduzeća.

Strache i FPOe su u prošlosti njegovali prisne odnose s čelnikom bosanskih Srba Miloradom Dodikom.