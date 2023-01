Kunama se može plaćati još samo sutra: Od subote u ponoć nova pravila. Provjerite što se mijenja

Od 1. siječnja 2023. kada je Hrvatska ušla u eurozonu, trajalo je razdoblje dvojnog optjecaja koje završava sutra, 14. siječnja u ponoć. Tijekom tog razdoblja mogli smo prilikom gotovinskih transakcija istodobno uz euro, koristiti i gotov novac kune kao zakonsko sredstvo plaćanja. Primatelj plaćanja bio je dužan za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu eura.

Gdje i kako mijenjati kune od 15. siječnja

Jednako kao i papirnati novac, i kovanice se mogu slobodno do sutra u ponoć koristiti, a nakon toga, ako nešto ostane, cijelu ovu godinu može se mijenjati za eure u bankama, u pošti te Fini, a sljedeće tri godine u Hrvatskoj narodnoj banci.

Glavnu ulogu u postupku zamjene valute imat će banke, Fina i Hrvatska pošta d.d. u čijim će se poslovnicama tijekom prvih dvanaest mjeseci od dana uvođenja eura moći bez naknade uz primjenu fiksnog tečaja konverzije provesti zamjena valute. Broj novčanica i kovanica kuna koje će se moći zamijeniti za eursku gotovinu u jednoj transakciji bez naknade bit će ograničen na najviše 100 novčanica i 100 kovanica u Hrvatskoj pošti i Fini, dok će se u bankama zamjena moći vršiti bez naknade za neograničeni broj komada. Međutim, treba napomenuti da će građani kunsku gotovinu moći bez ikakvih ograničenja i naknada konvertirati u eure polaganjem novca na bankovne račune.

Video: Istražili smo koje kovanice kune najviše vrijede na tržištu. Jedna se prodaje za 130 eura, imate li je doma?

Od 1. siječnja 2024. godine banke, Fina i Hrvatska pošta prestaju pružati uslugu zamjene valute, a novčanice i kovanice kuna moći će se zamijeniti samo kod HNB-a, i to također bez naknade. HNB će trajno mijenjati novčanice kuna, dok će se kovanice moći zamijeniti u roku od tri godine od dana uvođenja eura, odnosno do 31. prosinca 2025. godine.

Cijelu ovu godinu trgovci su u obvezi iskazivati cijene u eurima i kunama, a slično vrijedi i za sve druge poduzetnike i institucije. Dvojno iskazivanje tj. istovremeno iskazivanje cijena u kuni i euru je obveza koja je u Hrvatskoj započela 5. rujna 2022. i ta će obveza trajati sve do kraja 2023. godine. To je ključni mehanizam zaštite potrošača u procesu zamjene hrvatske kune eurom.

Također tijekom 2023. banke će na zahtjev svojih klijenata koji kod njih imaju otvoren račun, bez naknade provoditi uslugu zamjene gotovog novca kune u euro uz istovremenu uslugu pologa na račun u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Novosti na bankomatima

Od 15. siječnja trebali bi biti u funkciji svi bankomati koji privremeno nisu radili zbog uvođenja eura. S obzirom na to da je u razdoblju prilagodbe građanima bio dostupan manji broj bankomata njihovih banaka u odnosu na redovno poslovanje, od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. nije se naplaćivala naknada za podizanje gotovine debitnim karticama na bankomatima drugih banaka. No, od sutra u ponoć i to se mijenja.

Bankomati će zasad davati samo novčanice od 10 i 20 eura, a od travnja dodat će im se i novčanice od 50 eura. Novčanica od stotinu eura nudit će se samo iznimno i to na mjestima gdje bankari procijene da puno ljudi podiže puno novca.