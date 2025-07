Žena (36) uhićena nakon što je nožem usmrtila muškaraca (43)

Danas oko 13:25 sati, u Pierottijevoj ulici na području zagrebačkog Centra dogodilo se teško ubojstvo. Prema prvim informacijama iz Policijske uprave zagrebačke, 36-godišnja žena usmrtila je 43-godišnjeg muškarca oštrim predmetom. Osumnjičena je odmah nakon događaja uhićena te se trenutno nalazi pod nadzorom policije. U tijeku je kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti. Što je motiv ubojstva, kako je do njega došlo, što mu je prethodilo te kako su povezani osumnjičena žena i ubijeni muškarac za sada nije poznato. No sve to trebalo bi se utvrditi tijekom očevida, a policija je na mjestu ubojstva prikupljala korisne tragove koji će biti poslani na vještačenje.

Tijekom kriminalističkog istraživanja će razgovarati s očevicima, ako ih ima, te pregledati i snimke videonadzora. Pod uvjetom da blizu mjesta događaja ima kamera s koji se snimke mogu skinuti. Nije poznato ni je li policija našla nož kojim je ubojstvo počinjeno, a nakon očevida tijelo 43-godišnjaka će biti prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije.