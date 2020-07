Krvavi obračun na sprovodu: U masovnoj pucnjavi teško ranjeno 14 osoba

Četrnaest je osoba ranjeno u utorak predvečer u Chicagu kad su na paljbu napadača iz vozila odgovorili do zuba naoružani uzvanici na sprovodu, objavila je policija.

Nakon žestokog obračuna na jugu Chicaga, jedna je osoba u pritvoru, kazao je predstavnik policije Eric Carter. Vozilo iz kojeg je pucano na pogrebnu povorku nakon zanošenja cestom razbilo se nedaleko od mjesta obračuna, a napadači su pobjegli.

Chicago is a war zone. This is surveillance footage of the mass shooting that happened today. 14 were shot. pic.twitter.com/iPvDZAoqmy