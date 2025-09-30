Krvava drama u centru Zagreba: Srbi optuženi za brutalno zastrašivanje zbog droge

Dvojica državljana Srbije, N.G. (36) zvani „Grivča“ i L.C. (32), stigla su u Zagreb 30. lipnja. Istog dana oko 23 sata policija ih je zatekla u automobilu u Zvonimirovoj ulici kako zlostavljaju sunarodnjaka D.A. — vezali su ga, tukli, gušili i prijetili skalpelom zbog navodne prevare u vezi s drogom. Protiv njih je podignuta optužnica; L.C. je u bijegu i bit će mu suđeno u odsutnosti, dok je N.G. u istražnom zatvoru u Remetincu, piše 24sata.

Prema optužnici, žrtvu su namamili dogovorenim sastankom u kafiću: jedan od osumnjičenih predstavio se kao pomoćnik i odveo D.A. u dvorište, gdje mu je ponudio vrećicu kokaina. Nakon lažne izlike da ide po prijatelja, napadači su ga odveli u automobil. L.C., kojeg je D.A. prepoznao iz zatvora u Nišu, odmah mu je stavio uže oko vrata i zaprijetio smrću zbog navodne prevare u vezi tri kilograma kokaina vrijedna oko 60.000 eura.

U vozilu su ga vezali plastičnim vezicama, N.G. ga je udario šakama, a L.C. metalnom šipkom; prijetili su mu rezanjem skalpelom, uzeli mu 700 eura, dva mobitela i dokumente te ga potom odvezli i dodatno privezali lancem. Planirali su ga, kako je žrtva navela, odvesti u šumu i ubiti. Napad je prekinula policijska patrola koja je došla provjeriti nepropisno parkiran automobil; N.G. je uhićen uz uporabu sile, dok je L.C. pobjegao.

N.G. pred policijom daje drugačiju verziju — tvrdi da nije poznavao D.A., da su došli u Hrvatsku rekreativno i da je D.A. navodno tražio da ga vežu. Policija je utvrdila da su osumnjičeni najprije pokušali ući u Hrvatsku iz Srbije, no ulazak im je odbijen pa su ušli preko Mađarske. Istraga i sudski postupak su u tijeku.