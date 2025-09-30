Naši Portali
Konačno

Veselje na jugu Zagreba - ovim projektom rješava se višegodišnji problem

Autor
Zoran Vitas
30.09.2025.
u 17:09

Dugo očekivana nova osnovna škola u Laništu konačno kreće s izgradnjom ovog tjedna kada bi radove službeno trebao otvoriti gradonačelnik Tomislav Tomašević

Veliko je veselje danas zavladalo Laništem, Savskim gajem, Jaruščicom i Remetincem. Nakon dugo čekanja konačno su počeli radovi na izgradnji nove Osnovne škole na Laništu kojom će se riješiti stari problem prenapučenosti sadašnje Osnovne škole Savski gaj koja je bila jedinom zagrebačkom školom koja je radila u tri turnusa zbog velikog broja učenika. Kako su nam potvrdili iz Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb – Zapad i iz gradskoj poglavarstva, ovaj tjedan će i gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetiti gradilište kako bi se i službeno označio početak radova na projektu koji potječe još iz vremena Milana Bandića. Nešto što je nalikovalo na predizborno obećanja pretprošlih izbora sada se konačno realizira te se u cijelosti rješava problem škola u ovom dijelu Zagreba. Jer, podsjetimo, prije dvije godine napravljena je i nova škola na ulazu u Blato na mjestu stare područne škole. Kako je najavljeno prošle godine kada je raspisana javna nabava za izgradnju škole u Laništu, objekt bi imao 28 učionica, dvije sportske dvorane – veliku, dvodijelnu, i jednu manju, dva košarkaška igrališta, igralište za rukomet i mali nogomet, vježbalište sa spravama, stazu za trčanje, knjižnicu, kabinete, kuhinju, blagovaonicu te sve druge prateće prostore. Ukupna bruto površina objekta iznosit će gotovo 8.000 m2. Tada je procijenjena vrijednost investicije je 22.5 milijuna eura, uključujući PDV. Škola će se izgraditi na nekadašnjem igralištu NK Gavran koje je premješteno preko puta Hotela i. U neposrednoj je blizini i dječji vrtić kao i sadašnja OŠ Savski gaj.

- U Novom Zagrebu područje jugozapadno od remetinečkog rotora sve do Lučkog pokriva jedna škola, OŠ Savski gaj. Radi se o drugoj najvećoj osnovnoj školi u Hrvatskoj, s gotovo 1.200 učenika, što je 50% više nego što je imala prije desetak godina. Na žalost u prošlosti u Zagrebu izgradnja javnih sadržaja, poput škola i vrtića, nije pratila stambenu izgradnju. Mi to mijenjamo. Otvorili smo područnu školu u Blatu, a izgradnjom škole u Laništu postići ćemo vrlo važan cilj da OŠ Savski gaj pređe na rad u jednoj smjeni, izjavio je tada Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba, na temu projekta kojim bi se riješio veliki problem južnog dijela grada.

Savski Gaj Lanište osnovna škola

