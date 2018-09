Krstičević o postupcima Ivana Penave: Ova Vlada je vratila vojsku u Vukovar

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, komentirajući postupke gradonačelnika Vukovara Ivana Penave kojima najavljuje prosvjed zbog neprocesuiranja ratnih zločina počinjenih nad Hrvatima, izjavio je u petak kako Vlada s Andrejom Plenkovićem na čelu dosljedno poštuje vrijednosti Domovinskog rata te je i vojsku vratila u Vukovar.

Krstičević je u bio na otvorenju vojarne za satniju Mornaričko-desantnog pješaštva te na proslavi Dana Hrvatske ratne mornarice u Pločama, gdje su ga novinari pitali kako komentira postupke vukovarskoga gradonačelnika Ivana Penave i potiče li on one koji, kako se izrazio novinar, žele srušiti Vladu premijera Plenkovića, te kako komentira to što su vukovarskoga gradonačelnika poduprli branitelji.

"I ja sam branitelj, jako je puno branitelja", uzvratio je Krstičević.

Po njegovim riječima, ova Vlada je dosljedna i od početka čuva uspomenu na Domovinski rat i vrijednosti Domovinskog rata.

"Nema obljetnice koju nismo dostojanstveno obilježili. Ova Vlada je vratila vojsku u Vukovar. Nijedna do sada to nije učinila - ova Vlada je to učinila u funkciji mira i sigurnosti. Vratili smo svečanost dodjele časničkih činova u Vukovar. Prema tome, za nas je Vukovar gravitacijsko središte hrvatske države i brinemo se o miru i sigurnosti - i sve je u redu, sve je mirno i sigurno", rekao je Krstičević. Dodao je kako Vlada i premijer Plenković "rade sjajno svoj posao".

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava izjavio je u petak, nakon razgovora u Vladi s premijerom Andrejom Plenkovićem, kako prosvjed koji je najavio za 13. listopada u Vukovaru "nije prosvjed protiv premijera Andreja Plenkovića". Penava je za N1 televiziju rekao da prosvjed nije udar na premijera i Vladu jer je to njegova Vlada, njegov premijer "i na kraju krajeva premijer svih nas" te da je sam došao na razgovor s njim o prosvjedu protiv 'šutnje institucija' o problemu nerješavanja ratnih zločina u Vukovaru.

"Prosvjed jedino za cilj ima pronalazak zločinaca odgovornih za egzekucije u Vukovaru i širom Hrvatske. Svako iskorištavanje ove prigode za svoje ciljeve je vrlo degutantno i na neki način predstavlja ponovno pucanj na Vukovar i žrtve", rekao je među ostalim Penava.