VIDEO Filmska pljačka na autocesti: Oružana banda napala blindirani kombi pa podmetnula požar

Prava scena kao iz akcijskog filma odvila se u ponedjeljak na jugu Italije, na autocesti između Leccea i Brindisija, u blizini mjesta Tuturano. Meta napada bio je blindirani kombi zaštitarske tvrtke BTV Battistolli, a razbojnici su u pokušaju pljačke koristili automatsko oružje i eksploziv. Prema pisanju talijanskog lista L'Unione Sarda, napadači su naoružani kalašnjikovima otvorili vatru te pokušali zaustaviti vozilo blokadom prometnice. Na cestu su postavili vlastiti kombi, koji su potom zapalili kako bi potpuno onemogućili prolaz i natjerali blindirano vozilo da se zaustavi.

Situacija je eskalirala kada je došlo do razmjene vatre s karabinjerima. Razbojnici su pucali i u zrak, a jedan od metaka pogodio je vjetrobransko staklo službenog policijskog automobila, navodi L'Unione Sarda. Unatoč dramatičnim trenucima, prema informacijama talijanskih medija, nitko nije ozlijeđen. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile snimke napada na kojima se vidi najmanje šest maskiranih osoba. Neki od njih nosili su bijele kombinezone, a svi su bili teško naoružani. Prema dostupnim informacijama, dio napadača navodno se kretao u vozilima nalik civilnim policijskim automobilima, što upućuje na pažljivo isplaniranu akciju.

#Italy 🇮🇹: Gunmen blew up an Armored Van belonging to BTV Company and attacked Carabinieri near #Tuturano in #Puglia.



Gunmen used Kalashnikov assault rifles with jungle-taped mags and removed buttstocks —some seem to be #Chinese 🇨🇳 Type 56 / #Albanian 🇦🇱 ASh-78 Tip-1 rifles. pic.twitter.com/NhUeAGUTJT — War Noir (@war_noir) February 9, 2026

Iako pljačka blindiranog kombija nije uspjela, napadači su tijekom bijega presretali i opljačkali nekoliko vozača koji su se našli na mjestu događaja u pogrešno vrijeme. Manje od sat vremena nakon napada karabinjeri su uspjeli uhititi dvojicu osumnjičenih, dok je potraga za ostalim članovima skupine nastavljena. Talijanska cestarska tvrtka Anas potvrdila je da je promet na dionici Brindisi-Lecce bio privremeno zatvoren u oba smjera zbog sigurnosnih razloga i očevida. Istraga je u tijeku, a talijanske vlasti pokušavaju utvrditi sve okolnosti ove oružane zasjede koja je nakratko paralizirala promet na jednoj od važnijih prometnica u regiji.