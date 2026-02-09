Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Rafali na jugu Italije

VIDEO Filmska pljačka na autocesti: Oružana banda napala blindirani kombi pa podmetnula požar

Foto: Screenshot X
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
09.02.2026.
u 19:18

Unatoč dramatičnim trenucima, prema informacijama talijanskih medija, nitko nije ozlijeđen...

Prava scena kao iz akcijskog filma odvila se u ponedjeljak na jugu Italije, na autocesti između Leccea i Brindisija, u blizini mjesta Tuturano. Meta napada bio je blindirani kombi zaštitarske tvrtke BTV Battistolli, a razbojnici su u pokušaju pljačke koristili automatsko oružje i eksploziv. Prema pisanju talijanskog lista L'Unione Sarda, napadači su naoružani kalašnjikovima otvorili vatru te pokušali zaustaviti vozilo blokadom prometnice. Na cestu su postavili vlastiti kombi, koji su potom zapalili kako bi potpuno onemogućili prolaz i natjerali blindirano vozilo da se zaustavi.

Situacija je eskalirala kada je došlo do razmjene vatre s karabinjerima. Razbojnici su pucali i u zrak, a jedan od metaka pogodio je vjetrobransko staklo službenog policijskog automobila, navodi L'Unione Sarda. Unatoč dramatičnim trenucima, prema informacijama talijanskih medija, nitko nije ozlijeđen. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile snimke napada na kojima se vidi najmanje šest maskiranih osoba. Neki od njih nosili su bijele kombinezone, a svi su bili teško naoružani. Prema dostupnim informacijama, dio napadača navodno se kretao u vozilima nalik civilnim policijskim automobilima, što upućuje na pažljivo isplaniranu akciju.

Iako pljačka blindiranog kombija nije uspjela, napadači su tijekom bijega presretali i opljačkali nekoliko vozača koji su se našli na mjestu događaja u pogrešno vrijeme. Manje od sat vremena nakon napada karabinjeri su uspjeli uhititi dvojicu osumnjičenih, dok je potraga za ostalim članovima skupine nastavljena. Talijanska cestarska tvrtka Anas potvrdila je da je promet na dionici Brindisi-Lecce bio privremeno zatvoren u oba smjera zbog sigurnosnih razloga i očevida. Istraga je u tijeku, a talijanske vlasti pokušavaju utvrditi sve okolnosti ove oružane zasjede koja je nakratko paralizirala promet na jednoj od važnijih prometnica u regiji.
Ključne riječi
eksplozija pljačka Italija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!