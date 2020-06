Krstičević i Culej pomažu HDZ-u u Dalmaciji i Slavoniji?

Andrej Plenković jučer je u Banskim dvorima okupio nositelje HDZ-ovih lista za srpanjske parlamentarne izbore, a iako su stranački dužnosnici nakon sastanka tvrdili da se nije razgovaralo o ostalim imenima na listama, neslužbeno doznajemo da je upravo to bila ključna tema sastanka. Naši izvori govore da su nositelji iznijeli vlastitu viziju kako bi liste trebale izgledati, no ništa još do kraja nije formalizirano jer je tek za subotu sazvan sastanak sa šefovima županijskih organizacija stranke, koji također imaju velik utjecaj na sastav izbornih lista.

Okupljanje desnijih

U vrhu stranke jučer se, međutim, iskristalizirao stav da bi HDZ-ove birače u nekim izbornim jedinicama dodatno trebala motivirati imena koja bi mogla privući preferencijalne glasove, poput nekadašnjeg Oreškovićeva ministra Antona Klimana, koji je na prošlim izborima u osmoj izbornoj jedinici s posljednjeg mjesta na listi ušao u Sabor na temelju više od 4000 preferencijalnih glasova. U stranci očito računaju da bi im Kliman, nekad blizak Tomislavu Karamarku, mogao donijeti dio glasova birača koji su HDZ-u okrenuli leđa nezadovoljni Plenkovićevom politikom.

Glasove ovih birača u osmoj izbornoj jedinici ovaj će put loviti i Most s listom kojoj će na čelu biti bivši vjeroučitelj Marin Miletić, ali i Škorin Domovinski pokret, čija je izborna uzdanica ovdje povjesničarka Carla Konte. Napadima zdesna HDZ se mora othrvati i u dvjema dalmatinskim izbornim jedinicama. Stranačku listu u devetoj izbornoj jedinici nosi ministar uprave Ivan Malenica, kojeg HDZ-ovci prepoznaju kao korektnog kandidata i osobu, ali drže da ne može polučiti rezultat bez pomoći zvučnijih imena. Neki visokopozicionirani HDZ-ovci zato su nam jučer govorili kako je gotovo sigurno da će na ovu listu stranka morati staviti i Božidara Kalmetu, kojeg je njegova županijska organizacija i predložila za Sabor.

U desetoj izbornoj jedinici HDZ-ovu listu nosit će ministar zdravstva Vili Beroš, za kojeg se stranka odlučila nakon što je bivši ministar obrane Damir Krstičević odbio poziv da bude nositelj. Jučer se, međutim, moglo čuti da je Krstičevićev izborni angažman još uvijek moguć te kako bi se njegovo ime moglo naći na posljednjem, 14. mjestu na ovoj izbornoj listi. Ovu informaciju pokušali smo provjeriti i u Krstičevićevu krugu, iz kojeg nam potvrđuju da Krstičevića njegovi suborci iz 4. gardijske i nekih drugih udruga mole i nagovaraju da bude kandidat za kojega bi oni glasali. Kako čujemo, Krstičević je spreman stranci "dati ruke", odnosno pomoći na izborima, no nije sklon pojaviti se na nižim mjestima na listi, iz istih razloga iz kojih je odbio biti nositelj.

Alternativa Penavi

Nakon sastanka Plenkovića s nositeljima lista, koje bi stranka u Državno izborno povjerenstvo trebala predati u utorak, moglo se čuti kako HDZ muku muči i s listama u petoj izbornoj jedinici, nakon što ih je napustio vukovarski gradonačelnik Ivan Penava i prešao Škorinu Domovinskom pokretu. HDZ na istoku Hrvatske tresu i snažni unutarnji sukobi i animoziteti među gradskim organizacijama, a nakon Penavina odlaska strahuju da bi im se moglo dogoditi da njihova lista ovdje prvi put ne osvoji najviše glasova. Listu će nositi ministar financija Zdravko Marić, no HDZ-u trebaju imena koja će ponuditi desnijem biračkom tijelu kao alternativu Penavi.

Iz više izvora jučer nam je potvrđeno da se zato razmišlja o Stevi Culeju na posljednjem mjestu na ovoj listi. Ova ideja, međutim, ima i puno protivnika. Neki HDZ-ovci podsjećaju da je Culej u prvom krugu predsjedničke kampanje podupro kandidaturu Miroslava Škore, protiv HDZ-ove Kolinde Grabar-Kitarović, koju je ipak podržao u drugom krugu. Zbog svega ovoga Culeja smatraju nepouzdanim i protive se njegovu stavljanju na listu. U stranci se govori i o novim iznenađenjima na listama, a jučer je potvrđena kandidatura povjesničara Ive Lučića, koji će na HDZ-ovu listu u prvoj izbornoj jedinici, u centru Zagreba, koju nosi sam Andrej Plenković.

- Napadi na HDZ i pokušaji razbijanja najvažnije državotvorne stranke, koja je dovela do osamostaljenja Hrvatske i imala glavnu riječ u njezinoj obrani i oslobađanju, razlog su zbog kojeg sam prihvatio Plenkovićev poziv da se angažiram na izborima za Hrvatski sabor. Jednostavno ne mogu prihvatiti pokušaje da se na svaki način kompromitira stranka čiji sam član od njezina osnutka - rekao nam je Lučić.