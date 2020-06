Miletić: HDZ me se boji, apsolutno bih zabranio abortus

Poznati vjeroučitelj i nova uzdanica Mosta Marin Miletić gostovao je danas u studiju Večernjeg lista. Govorio je o pritiscima iz HDZ-a, Hodu za životu, odnosu s Davorom Bernardićem...

14:21 Miletić: Prema znanosti, život kada nastane je autonoman, ne možemo govoriti o tijelu žene.

Novinarka: A što ako je začela protiv svoje volje, silovanjem?

Miletić: Pravo na život je iznad svakog prava.

14:18 Kaže da će sudjelovati u Hodu za život.

- Ja nikoga ne bih osudio ženu koja učini abortus. Misli da te žene puno trpe i najmanje im treba osuđivanje. Ali ja moram pokušati ukazati na ispravnost svojih uvjerenja - kazao je pa dodao da je za zabranu abortusa. - To je jedina stvar koju bih zabranio. Tu se slažem s Aleksandrom Stankovićem. Daj djetetu priliku da živi. A onda Crkva, država i svi ostali moraju ostvariti uvjete za uzdržavanje te djece.

14:16 O odlasku Ines Strenje

- Ona je divna žena. Meni je puno pomogla. Što se mene tiče ima samo riječi hvale. Iz Mosta je izašla prije 7 mjeseci. Rekla je da nema smisla izlazit s tim i da će to napraviti prije izbora kada ne bude imalo neku štetu. Ona je rekla da Most odlazi previše desno. No ona je hrvatski branitelj, dva put je ranjavana, predivna žena. Ali mislim da je po pitanju Mosta u krivu. Mislim da su mnogi ljudi učinili puno za Most. Sada je došlo puno novih ljudi koji će voditi novu Hrvatsku.

14:15 Zašto Most?

- Ne odgovara istini da smo samo mi dobri, a drugi ne. To ne odgovara kršćanskom duhu. Vjerujem da svugdje ima dobrih ljudi. Za Most sam se odlučio jer nikad nisam čuo da su umoćeni u neke koruptivne radnje. Ne moramo se slagati po nekim pitanjima, ali poštenje i čestitost su najvažniji.

14:13 Miletić: HDZ me se boji jer ja uzimam sve u 8. jedinici pa su plasirali u javnost da sam lijevi. Davor Bernardić nije tražio suradnju, zanimale su ga moje političke aspiracije jer ću u toj jedinici uzet dio glasova i SDP-u.

14:10 Suradnja s SDP-om?

- Jadna ona demokracija u kojoj ne možemo susretati ljude iz različiti svjetonazorskih strana, koji misle drugačije. Onog trenutka kada komunikacija prestane postaje opasno. Ja sam uvijek za dijalog. Bernardiću sam pokušavao objasniti važnost vjeronauka u škola, ali nisam baš uspio - govori kroz smijeh.

14:08 O podršci biskupije

- Moja biskupija je učinila što je mogla, dali su mi mogućnost da radim na drugom mjestu. Ali ja nisam mogao, bilo mi je dosta svega.

14:05 O pritiscima HDZ-a

Miletić: Da mi je netko rekao u prosincu prošle godine ja bih samo odmahnuo rukom. Nikad nisam razmišljao o politici, 14 godina sam radio u školi. Kako djelujem i na Youtubeu, gdje komentiram sve, imao sam kritike bivše predsjednice, ali sam ju i branio gdje mislim da treba. Osjetio sam na svojoj koži što znači upliv politike. Vladajuća stranka intervenirala je odmah nakon prosvjeda. Jako sam ih iritirao jer sam kritizirao predsjednicu, pomagao sam nešto i Škori, a nakon mog govora na Trgu oni su zvali ljude iz biskupije, napravili su pritisak na ravnateljicu. Ona jednostavno nije izdržala više. Nevjerojatno je da netko u 2020. dođe i kaže izbriši sve videe u kojima kritiziraš.