Kriza u Alžiru: Predsjedniče, prekinite igrokaz

Predsjednik Alžira Abdelaziz Bouteflika odgodio je u ponedjeljak predsjedničke izbore, koji su se trebali održati 18. travnja, uz obećanje da se neće kandidirati za peti mandat te je pozvao sve političke stranke u Alžiru na nacionalni dijalog. No, čelnici alžirske opozicije kritizirali su odluku o odgađanju predsjedničkih izbora smatrajući da je to njegov novi igrokaz kojim na različite načine pokušava ostati na vlasti do svoje smrti s obzirom na to da nije definirao datum novih izbora, već je pozvao na dijalog, a odgoda može trajati do njegove smrti.

Napisao najgori izborni zakon

Predsjednik Bouteflika umjesto premijera Ahmeda Ouyahia, koji je zbog pritiska javnosti dao ostavku, imenovao za premijera ministra unutarnjih poslova Noureddinea Badawija te kao njegova zamjenika, bivšeg ministra vanjskih poslova Ramtanea Lamamru. Predsjednik opozicijske stranke, stranke propovjednika sloboda, Ali bin Flis, opisuje novog premijera Badawija kao “najgoreg tvorca izbornih zakona od stjecanja neovisnosti” i njegovo imenovanje smatra neustavnim i dokazom da aktualni predsjednik Bouteflika želi manipulirati i igrati prljave političke igre kako bi pod svaku cijenu zadržao vlast u svojim rukama. Isto tako, predsjednik Fronte za pravdu i razvoj, Abdullah Jaballah, poziva predsjednika da održi izbore na vrijeme najavljujući kako će idući petak na ulice Alžira izaći milijuni ljudi.

Foto: Reuters/PIXSELL

U međuvremenu, alžirski veterani diplomacije i prosvjedne skupine pridružit će se konferenciji na kojoj se planira budućnost Alžira nakon što bi predsjednik Abdelaziz Bouteflika sišao s vlasti zbog masovnih prosvjeda i obećanja da se neće kandidirati na sljedećim izborima. Konferenciju će predvoditi bivši alžirski ministar vanjskih poslova i posebni poslanik UN-a, Lakhdar Brahimi, koji će ujedno nadgledati i tranziciju, napraviti nacrt novog ustava te postaviti datum novih izbora.

Vojska uglavnom po strani

Alžirska vojska ovog će se puta držati po strani tijekom tranzicije, ali svakako će reagirati u slučaju da dođe do ugroza ustavnog poretka i nacionalne sigurnosti Alžira.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, čiji je Alžir bio kolonija, rekao je kako je Bouteflikina odluka otvorila novo poglavlje u toj zemlji te je pozvao na “razumno trajanje” perioda tranzicije.

Pogledajte video o vojnom avionu F-35: