Kriminalac, bjegunac i demagog Zdravko Mamić opet po tko zna koju put uhvaćen u laži

Pravomoćno osuđeni kriminalac i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić opet je po tko zna koji putu uhvaćen u laži nakon što je isto tako po tko zna koji put odigrao predstavu za hrvatsku javnost. Mamić je naime početkom veljače izjavio da se povlači iz borbe za vlast u Dinamu, koja u tom klubu već neko vrijeme traje rekavši između ostalog da je napisao oproštajno pismo.

- Imam u svojem mobitelu par mjeseci napisan oproštaj i posljednje zbogom Dinamu. Ja sam završena priča. Nikakva demagogija. Dao sam što sam mogao. I sad kad hoću, ne mogu dati ono što mogu. Nek' se sami bore za sebe - izjavio je tada demagog svih demagoga Mamić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A da je opet lagao i bio demagog potvrdila je audio snimka koja je došla u javnost ovih dana, a na kojoj se čuje kako Mamić poziva svoje prijatelje da mu pomognu da ugura njemu odane povjerenike u Skupštinu Dinama. Naravno uz njegovu novčanu stimulaciju.

- Pokrenite sve svoje prijatelje, bližnje, rođake diljem Hrvatske, gdje god ih imate. Pošaljite im listu što im sve treba da bi bili članovi Dinama. Pošaljite im da to ispune. Recite im da će biti učlanjeni, da će dobiti člansku iskaznicu i da neće trebati platiti članarinu jer ćemo članarinu platiti mi iz našeg fonda, a taj fond ću osigurati ja .Onda ćemo ih u datom trenutku tamo od ponedjeljka pa nadalje upisivati onim povjerenicima kojima će biti potrebno, od 1 do 5. Ja mislim da trebamo ići na pet, četiri su nam visoko, a petog bismo još dodali i gurnut ćemo sve do njega.

Evo, to je moj doprinos zasad. Slijedim vas, pratim vas, ovu bitku moramo dobiti po cijenu života, ali s konkretnim radnjama - govori Mamić među ostalim na snimci koja raskrinkava njegov plan da ipak i dalje ima pod kontrolom Dinamo i koja dokazuje da je što god on javno kaže, da ga parafraziramo, čista demagogija.