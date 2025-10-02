Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI RATNI UDAR

Kremlj upozorava Zapad zbog Tomahawka: 'Ako se to dogodi...'

Russian President Putin meets with Belarusian President Lukashenko in Moscow
Foto: Ramil Sitdikov/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vesna Klanac/Hina
02.10.2025.
u 17:12

Svaki projektil košta oko 2 milijuna dolara, a proizvodi ih tvrtka Raytheon.

Kremlj je u četvrtak upozorio da bi, u slučaju da SAD isporuče Ukrajini prokektile Tomahawk za udare duboko unutar teritorija Rusije, došlo do nove runde opasne eskalacije između Rusije i Zapada. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija vidjela izvješća da SAD razmatra jedan takav potez i da će, ako se to dogodi, biti potreban odgovor Rusije.

"Ako se to dogodi, bit će to novi ozbiljan krug napetosti koji će zahtijevati adekvatan odgovor ruske strane", rekao je Peskov dopisniku Kremlja Pavelu Zarubinu. "S druge strane, također je očito da ne postoji čarobni lijek niti svemoguće oružje koje bi pomoglo režimu u Kijevu. Niti jedno oružje ne može radikalno promijeniti tijek događaja", rekao je Peskov.

Američki potpredsjednik J. D. Vance izjavio je u nedjelju da Washington razmatra ukrajinski zahtjev za isporukom projektila Tomahawk. Predsjednik Volodimir Zelenskij zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa isporuku tih krstarećih projektila dugog dometa tijekom sastanka na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Tomahawk je podzvučni krstareći projektil dugog dometa dizajniran za precizne udare na kopnene ciljeve. Operativni domet mu se kreće između 1600 i 2500 kilometara. Prvi put su korišteni u borbi tijekom operacije Pustinjska oluja 1991. godine i danas su ključan dio američkog arsenala. Svaki projektil košta oko 2 milijuna dolara, a proizvodi ih tvrtka Raytheon. Domet Tomahawka stavio bi velike dijelove Rusije, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg, unutar dometa ukrajinskih raketnih udara. 

Ključne riječi
SAD eskalacija Ukrajina Rusija tomahawk

Komentara 1

Pogledaj Sve
FU
Fusnota
17:17 02.10.2025.

Na papiru je rst trebao završiti 09/2022 okupacijim Ukrajine. Vojne sile ne ulaze u rat na osnovu lažnih izvješća i informacija, nego ulaze u rat da što prije pobjede. Sada papirnata Vojna sila koja si je dovela rsr na vlastitilastiti teritorij nema druge nego nastaviti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FILE PHOTO: Aerial view of the Panama Canal
SVJETSKO INŽENJERSKO ČUDO

Vodeni liftovi tu podižu brodove čak 26 metara iznad razine mora, iako je predan Panami, Trump ga silno želi natrag

Priča o Panamskom kanalu, koji je desetljećima bio simbol američke moći, priča je o viziji i ljudskoj ambiciji, ali i o političkim intrigama i tisućama izgubljenih ljudskih života. Priča je to o jednom od čuda modernog svijeta, o tehnološkom trijumfu i monumentalnom inženjerskom postignuću koje je skratilo pomorske putove za 7.800 nautičkih milja, napravilo revoluciju u globalnoj pomorskoj trgovini te preoblikovao ekonomske karte svijeta. Od dana kada je Panamski kanal, kao jedan od najvažnijih pomorskih koridora svijeta pušten u promet, brodovi više nisu morali ploviti kroz opasni Magellanov prolaz, obilazeći cijelu Južnu Ameriku, što je omogućilo brži i jeftiniji protok roba između Atlantskog i Tihog oceana. No, taj 82 kilometra dug umjetni vodeni put, koji presijeca najuži dio Panamske prevlake nije samo prečac između dva oceana, riječ je o veličanstvenom postrojenju koje prkosi zakonima prirode, o složenom sustavu vodenih liftova koji podiže brodove čak 26 metara iznad razine mora.

Učitaj još