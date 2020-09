Krajem rujna napokon odluka o ustavnosti Visokog kaznenog suda

Prošlo je 10 mjeseci od kada je Ustavni sud zaustavio početak rada Visokog kaznenog suda, a još nema odluke je li osnivanje Visokog kaznenog suda u skladu s Ustavom. Visoki kazneni sud, najavljen kao veliki pravosudni projekt, s radom je trebao početi 1. siječnja 2020., no to se nije dogodilo jer su lani u studenom Peđa Grbin i Orsat Miljenić podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti u kojem su predložili da se do odluke Ustavnog suda o njihovu zahtjevu donese privremena mjera kojom se suspendira početak rada Visokog kaznenog suda. Tražili su da Ustavni sud odluči hoće li osnivanje Visokog kaznenog suda oduzeti nadležnost odlučivanja Vrhovnom sudu kao najvišem pravosudnom tijelu u zemlji. Sporno im je bilo to što je zakonskim odredbama iz 2008. bilo određeno da Visoki kazneni sud u drugom stupnju odlučuje o žalbama na presude općinskih i županijskih sudova, dok bi prema zakonskim odredbama iz 2013. taj sud trebao odlučivati u drugom stupnju samo o žalbama na presude županijskih sudova. Prema Grbinu i Miljeniću, Vrhovni sud u tom bi se slučaju bavio samo izvanrednim pravnim lijekovima, čime bi se, smatraju oni, ozbiljno dovela u pitanje njegova Ustavom propisana zadaća, odnosno osiguravanje jedinstvene primjene prava.

Osim toga, SDP-ov dvojac smatrao je da bi, u slučaju da se naknadno ustanovi da neki zakoni nisu usklađeni s Ustavom, to dovelo do ozbiljnih pravnih posljedica jer bi Visoki kazneni sud odlučivao o žalbama u najvećim predmetima. Njihove primjedbe shvaćene su ozbiljno pa je Ustavni sud do konačne odluke je li osnivanje Visokog kaznenog suda u skladu s Ustavom ili ne obustavio provođenje svih zakonskih akata vezano za Visoki kazneni sud. O tome je li osnivanje Visokog kaznenog suda u skladu s Ustavom odlučuje se već 10 mjeseci, a na upit zašto odluka još nije donesena, na Ustavnom sudu kažu da je postupak u tijeku te da će javnost o odluci biti obaviještena kada bude donesena, što bi, ako je vjerovati pravosudnim kuloarima, moglo biti do kraja rujna.

U međuvremenu, 11 sudaca koji su izabrani za suce Visokog kaznenog suda obnaša svoje dosadašnje sudačke dužnosti, koje će, kako kažu u Ministarstvu pravosuđa i uprave, obnašati sve do polaganja prisege i stupanja na novu dužnost. Među njima je i Ivan Turudić, kojeg je bivši ministar Dražen Bošnjaković imenovao vršiteljem dužnosti zaduženim za poslove sudačke uprave. Hoće li Turudić, ako Visoki kazneni sud počne s radom, biti njegov predsjednik, za sada je nepoznanica jer, kako kažu u Ministarstvu pravosuđa i uprave, o tome će odlučiti DSV. No dok DSV ne odluči tko će biti na čelu Visokog kaznenog suda, Turudić će i dalje obavljati poslove koje i sada obavlja vezano za Visoki kazneni sud.

A kada bi Visoki kazneni sud, ako uopće bude, trebao početi s radom, ovisi o odluci Ustavnog suda koja, dojam je, ne brine previše Ministarstvo pravosuđa iz kojeg poručuju da će, ako Ustavni sud zaključi da su odredbe ZKP-a i Zakona o sudovima u cijelosti ili u jednom dijelu protivne Ustavu, postupiti prema toj odluci. Iako po svemu što se oko Visokog kaznenog suda događa izgleda da je taj projekt propao prije no što je zaživio, u Ministarstvu ne misle tako. Pojašnjavaju da je Visoki kazneni sud uveden u sustav pravosuđa još 2011., i to kao sud koji će odlučivati o žalbama koje su u prvom stupnju donijeli općinski i županijski sudovi. Tada je bilo predviđeno da Visoki kazneni sud počne s radom 1. siječnja 2015., no izmjenama ZKP-a iz prosinca 2014. početak njegova rada prolongiran je za 1. siječnja 2020. U tom periodu ZKP se mijenjao još pokoji put pa je izmjenama i dopunama iz 2019. izmijenjena stvarna nadležnost Visokog kaznenog suda, i to tako da odlučuje o žalbama na odluke županijskih sudova te u posebnim slučajevima i o žalbama u trećem stupnju, čime se do sada bavio Vrhovni sud.