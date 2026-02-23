Cure detalji operacije, otkriveno i kako je lociran El Mencho. Poginulo 25 pripadnika Nacionalne garde

Meksikom se u nedjelju proširilo nasilje nakon što je u vojnom okršaju ubijen vođa moćnog kartela Jalisco (CJNG), za čiju je glavu bila raspisana nagrada od 15 milijuna američkih dolara. Vijest o smrti 59-godišnjeg Nemesija "El Mencha" Oseguere potaknula je članove kartela diljem zemlje na blokade cesta, paljenje vozila i poslovnih objekata, što je prestrašene stanovnike natjeralo u skrovišta.

Omar García Harfuch, ministar sigurnosti Meksika, izvijestio je da su deseci poginuli u šest "kukavičkih napada na vlast“ u Jaliscu. "Poginulo je 25 pripadnika Nacionalne garde, jedan čuvar i jedan pripadnik Državnog tužiteljstva“, rekao je. Također, navodi da je poginula jedna žena te da je "30 kriminalaca također izgubilo život“, piše CNN en Español. General Ricardo Trevilla Trejo, ministar nacionalne obrane, otkrio je detalje nedjeljne operacije. Naime, lokacija El Mencha otkrivena je u petak preko osobe od povjerenja jedne od partnerica narko-vođe. "21. veljače ona je napustila zgradu i dobivena je informacija da je El Mencho ostao na mjestu“, precizirao je. Zbog toga je tada izrađen plan za uhićenje Oseguere.

France Presse analizira golemu moć CJNG-a i njegovu budućnost bez "El Mencha" na čelu. Oseguera je jedan od osnivača CJNG-a, koji je formiran 2009. godine te se pretvorio u jedan od najnasilnijih narkokartela u Meksiku, pretekavši kartel Sinaloa. Američki State Department navodi da kartel ima "najveći kapacitet za trgovinu kokainom, heroinom i metamfetaminom u Meksiku", a tijekom posljednjih nekoliko godina počeo je dopremati i fentanil u Sjedinjene Države. "To je svakako jedna od najmoćnijih organizacija u Meksiku u smislu vojnog kapaciteta, sposobnosti regrutiranja i naoružanja", rekao je za AFP David Mora, stručnjak iz Međunarodne krizne skupine. Osim trgovine drogom, operacije CJNG-a proširile su se i na druge kriminalne aktivnosti poput iznude, krađe goriva i trgovine ljudima, prema američkoj Upravi za suzbijanje droga (DEA). CJNG karakterizira "stalna spremnost na suprotstavljanje meksičkoj vladi", rekao je Mora.

Demonstrirajući svoju moć, kartel često objavljuje snimke svojih članova koji pokazuju oružje i oklopna vozila. Kartel je 2020. godine optužen za pokušaj atentata na meksičkog tajnika za javnu sigurnost Omara Garciju Harfucha, koji je u to vrijeme obnašao dužnost šefa policije u glavnom gradu. Prošle godine optuženi su i za ubojstvo gradonačelnika Uruapana Carlosa Manza, poznatog borca protiv organiziranog kriminala u Meksiku. Manzova smrt potaknula je dvodnevne prosvjede mladih u studenom, tijekom kojih su prosvjednici palili javne zgrade i sukobili se s policijom, što je rezultiralo s više od stotinu ozlijeđenih.

Osveta za smrt šefa kartela: Meksiko u plamenu, turistima stižu upozorenja da ne izlaze...

Zašto je kartel reagirao tako nasilno?

Reakcija koja je uslijedila nakon Oseguereove smrti odražava dalekosežnu moć kartela u Meksiku, kažu stručnjaci. Nasilje je zahvatilo turistički grad Puerto Vallartu, saveznu državu Michoacán u blizini glavnog grada, države Pueblu i Guanajuato u središnjem Meksiku, Sinalou na sjeverozapadu te Guerrero na jugu. "Ono što smo danas vidjeli samo je demonstracija mjesta na kojima kartel djeluje i gdje može proširiti nasilje", rekao je Mora. Sigurnosni analitičar Gerardo Rodriguez rekao je za AFP da su vlasti predvidjele reakciju, ali nisu očekivale toliki "nacionalni doseg".

Oseguera je ranjen u sukobu s vojnicima u gradu Tapalpa, u saveznoj državi Jalisco, a umro je tijekom zračnog transporta prema Mexico Cityju, prema vojnom priopćenju. "U operativno-taktičkom smislu, to je vrlo uspješna operacija vlade", rekao je Rodriguez.

Kakva je budućnost kartela?

Oseguera je jedan od najvećih meksičkih narko-bossova koji je uklonjen nakon uhićenja osnivača kartela Sinaloa, Joaquína "El Chapa" Guzmána i Ismaela Zambade. Obojica trenutno služe zatvorske kazne u Sjedinjenim Državama. U međuvremenu, Ruben "El Menchito" Oseguera González, 35-godišnji Oseguereov sin, proglašen je u rujnu krivim pred saveznim sudom u Washingtonu po više točaka optužnice za trgovinu drogom i posjedovanje vatrenog oružja.

Mora smatra da se "u nedostatku izravnog nasljednika stvara vakuum moći koji otvara vrata nasilnim preslagivanjima unutar organizacije". Stručnjaci primjećuju da je upravo slabljenje kartela Sinaloa dovelo do uspona CJNG-a. Sjedinjene Države označile su CJNG kao terorističku organizaciju.