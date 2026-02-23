Nazvao kancelara Merza 'Pinokijom', prijeti mu drastična kazna

Jedan njemački umirovljenik nazvao je kancelara Friedricha Merza u objavi na Facebooku 'Pinokijiom' i dodao emoji dugog nosa, a sada mu prijeti drastična kazna.

Kriminalistička policija istražuje njemačkog umirovljenika iz grada Heilbronna zbog vrijeđanja predsjednika njemačke vlada. Prijavu nije podnio sam Merz, već tim za društvene mreže policijske uprave Heilbronna. Pokrenuta je procedura prema kontroverznom članku 188. njemačkog Kaznenog zakona, koji zabranjuje vrijeđanje političara. O tome su izvijestile novine "Heilbronner Stimme", a prenijela većina njemačkih medija.

U listopadu su kancelar Merz i premijer Baden-Württemberga Winfried Kretschmann došli u grad na svečanost polaganja kamena temeljca. Uspostavljena je sigurnosna zona, čak je uvedena i privremena zona zabrane leta. Policijska uprava Heilbronna obavijestila je javnost o mjerama na Facebooku. Umirovljenik je uz objavu napisao primjedbu i emoji nosa: "Pinokio dolazi u HN" (HN je kratica za Heilbronn). Međutim, nekoliko mjeseci kasnije stiglo je pismo kriminalističke policije: sumnja na uvredu prema članku 188. njemačkog Kaznenog zakona.

Umirovljenik je zapanjen. Za "Heilbronner Stimme" rekao je: "Ovo je šala i potpuno nerazmjerna reakcija". Tim za društvene mreže policijske uprave podnio je pritužbu. Glasnogovornik je objasnio da pregledavaju komentare i podnijet će optužnice ako sadrže potencijalno kriminalni sadržaj.

Članak 188. njemačkog Kaznenog zakona naslovljen je "Uvreda, kleveta i omalovažavanje usmjerene protiv osoba u političkom životu" o kaže da ako je uvreda počinjena protiv osobe aktivne u političkom životu, bilo javno, na skupu ili širenjem sadržaja, to "djelo će vjerojatno znatno ometati njezino javno djelovanje", a predviđena je novčana ili kazna zatvorom do tri godine.

Podsjetimo, Pinokio je glavni lik talijanske dječje knjige "Le adventure di Pinocchio" Carla Collodija. On je drvena lutka koju je izrezbario siromašni Geppetto, a koja čudesno oživljava. Pinokio se više puta uvali u nevolje zbog laži – i svaki put mu naraste nos. Na svom pustolovnom putovanju uči lekcije o poštenju i odgovornosti.