BRANI SE SA SLOBODE

Stravičan slučaj u Dalmaciji: 80-godišnjak uhićen zbog sumnje na zlostavljanje unuke

Silovanje
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.02.2026.
u 15:32

Državno odvjetništvo zatražilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te mogućnosti ponavljanja kaznenog djela

Policija je privela 80-godišnjeg muškarca iz Dalmacije zbog sumnje da je tijekom duljeg razdoblja spolno zlostavljao svoju maloljetnu unuku. Žrtva je u međuvremenu postala punoljetna, a slučaj je, prema pisanju Dalmatinskog portala, prijavila nedavno nakon što je napustila zajedničko kućanstvo. Riječ je o osumnjičeniku koji je već u rujnu prošle godine nepravomoćno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četiri i pol godine zbog spolnog zlostavljanja druge maloljetne unuke. U novom postupku za slična kaznena djela tereti ga i njezina sestra.

Na raniju nepravomoćnu presudu žalbe su podnijeli i Državno odvjetništvo i obrana. Kako neslužbeno navodi Dalmatinski portal, okrivljenik je tijekom prethodnog suđenja priznao djela koja su mu se stavljala na teret, dok u ovom novom slučaju odbacuje krivnju.

Državno odvjetništvo zatražilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te mogućnosti ponavljanja kaznenog djela. Ipak, sudac istrage odlučio je pustiti osumnjičenog da se brani sa slobode, uz mjeru opreza kojom mu je zabranjeno uznemiravanje oštećene.
Ključne riječi
silovanje Dalmacija spolno zlostavljanje zlostavljanje

