U ovom hotelu su ubijani ljudi i silovane žene: Danas se promovira kao turistička atrakcija

U Beograd je održan 47. Međunarodni sajam turizma, na kojem je svoju ponudu predstavio i bosanskohercegovački entitet Republika Srpska. U sklopu promocije naglasak je stavljen na seoski turizam, prirodne ljepote i ljekovite izvore termalne vode, a među istaknutim destinacijama našao se i hotel “Vilina Vlas” u blizini Višegrad, objekt s teškom ratnom prošlošću.

Predstavljajući turističke potencijale općine, načelnik Višegrada Mladen Đurević za Radio Televizija Republike Srpske (RTRS), a kako prenosi portal Princip, istaknuo je prirodne i kulturne znamenitosti kraja. „Uz rijeke Drinu i Rzav, Višegradsku banju, Andrićgrad, ćupriju, Ivu Andrića i sve ljepote koje predstavljaju našu općinu, moram posebno istaknuti i dobre ljude“, rekao je Đurević.

Iako je hotel smješten uz izvore termalne vode, u borovoj šumi i okružen čistim zrakom, njegova novija povijest obilježena je ratnim zločinima. Tijekom rata u Bosni i Hercegovini objekt je služio kao logor za silovanje. Prema dostupnim podacima, osnovao ga je Užički korpus krajem travnja 1992. godine. Bošnjačke žene i djevojčice, među kojima su mnoge bile mlađe od 14 godina — dovodili su policajci, pripadnici paravojne skupine “Beli orlovi” te osobe povezane sa Željkom Ražnatovićem Arkanom i Vojislavom Šešeljem. U hotelu su, prema svjedočanstvima i izvještajima, sustavno zlostavljani, silovani i ubijani civili iz Višegrada, piše Radio Sarajevo.

Analitičar Zoran Kusovac na društvenoj mreži X objavio je fotografiju sa sajma uz poruku u kojoj kritizira promociju hotela, uspoređujući je s nezamislivom idejom turističke promocije mjesta poput Auschwitza.

Belgrade Tourism Fair: Ethnically cleansed Bosnian Serb entity proudly promotes as tourist destination Hotel Vilina Vlas - notorious 1992-95 war prison & camp where Bosniak women were tortured, gang-raped & murdered by Chetnik paramilitaries.

Can you even imagine Hotel Auschwitz? pic.twitter.com/qGFVukjdgU — Zoran Kusovac (@zkusovac) February 22, 2026

Još 2020. godine Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja “Žena – žrtva rata”, osudila je pozive građanima BiH da turističke vaučere iskoriste za boravak u tom hotelu. „Mnogi ne znaju što se događalo u mom Višegradu i hotelu ‘Vilina Vlas’ tijekom agresije. Može li se itko kupati u tom bazenu i spavati u tim sobama? To je mjesto stravičnih zločina. Prema svjedočanstvima preživjelih, bazen je bio pun krvi, a krv se slijevala niz stepenice hotela“, izjavila je tada Hasečić.

Kolumnist Dragan Bursać također je reagirao, podsjećajući na svjedočanstva o brutalnom postupanju prema zatočenicama, uključujući ponižavanja i silovanja koja su organizirali Milan i Sredoje Lukić. Bursać upozorava da se hotel danas predstavlja uz kulturne znamenitosti poput ćuprije na Drini, bez spomena njegove ratne uloge.

https://t.co/qqUEnEu1mJ

U “Vilinoj vlasi” krvnička braća Milan i Sredoje Lukić organizovali su ono što su nazivali “hranjenje ptica”. Ženama i djeci zavežu ruke. Bace komade hljeba na pod. Gladne žrtve ustima skupljaju mrvice. Prije toga im noževima zarežu usne. Hljeb se lijepi… — Dragan Bursać (@dijalekticar) February 23, 2026

Godine 1998. hotel je posjetio austrijski književnik Peter Handke, kasniji dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Njegov prevoditelj Scott Abbott opisao je objekt kao mjesto oporavka muškaraca nakon rata, što je također izazvalo kontroverze. Komentar je dao i Emir Suljagić, ravnatelj Memorijalni centar Srebrenica, koji je istaknuo da je riječ o logoru u kojem su žene držane i višekratno silovane, uz tvrdnje da su neke puštane tek nakon što bi ostale trudne.

In the process, Bosniak women and girls were opportunistically killed, beaten, starved, and humiliated. Some were sold into slavery - one destination I recall was northern Montenegro - never to be seen again. Those are the facts. https://t.co/K5OMc0SbTL — Emir Suljagić (@suljagicemir1) February 23, 2026

Prema pisanju britanskog lista Daily Mail, oko 200 žena i djevojčica silovano je u tom hotelu. Neke su imale svega 14 godina. Dio zatočenica kasnije je pušten, dok se mnogima izgubio svaki trag. Nakon rata hotel je obnovljen i ponovno otvoren za goste.