"Univerzalno" cjepivo u obliku spreja za nos koji štiti od COVID-a, gripe i alergija

Znanstvenici sa Stanford Medicinea predstavili su projekt nove vrste "univerzalnog" cjepiva koje bi jednog dana moglo zaštititi od COVID-a-19 i gripe do bakterijske upale pluća, pa čak i uobičajenih alergena. Umjesto ciljanja na određeni virus ili bakteriju, cjepivo u obliku spreja za nos pojačava vlastitu imunu obranu pluća, držeći ih mjesecima u stanju visoke pripravnosti. Pokusi na miševima pokazali su smanjenje razina virusa, sprej je spriječilo težu bolest, pa čak i blokirao alergijske reakcije.

U novoj studiji koju je Stanford Medicine objavio u Scienceu pod naslovom "Cijepljenje sluznice kod miševa pruža zaštitu od različitih respiratornih prijetnji", navodi se da su miševi koji su primili cjepivo bili zaštićeni od SARS-CoV-2 i drugih koronavirusa, Staphylococcusa aureus i Acinetobactera baumannii, uobičajenih bolničkih infekcija, kao i grinja kućne prašine koje često izazivaju alergije. Profesor mikrobiologije i imunologije Bali Pulendran objasnio je da je razina zaštite od respiratornih prijetnji premašila sva očekivanja.

Ako se slični rezultati postignu kod ljudi, jedno cjepivo moglo bi potencijalno zamijeniti više godišnjih doza za sezonske respiratorne bolesti i pružiti brzu zaštitu ako se pojavi neki novi virus koji bi doveo do pandemije. Od 18. stoljeća, kada je Edward Jenner uveo termin cijepljenje za sprječavanje velikih boginja, cjepiva su se oslanjala na zajedničku strategiju poznatu kao specifičnost antigena. Problem je, navodi se, što se mnogi patogeni brzo razvijaju, pa kada virusi promijene strukture na svojoj površini, dotad učinkovita cjepiva mogu izgubiti na učinkovitosti. Ideja o jednom cjepivu sposobnom za obranu od mnogih nepovezanih patogena općenito se smatrala nerealnom.

- Mislim da nitko ozbiljno nije razmišljao o tome da bi nešto takvo ikada moglo biti moguće – rekao je Pulendran. Sljedeći korak je testiranje na ljudima. Uz odgovarajuće financiranje, vjeruje da bi univerzalno respiratorno cjepivo moglo postati dostupno u roku od pet do sedam godina.

- Zamislite da u jesenskim mjesecima dobijete nazalni sprej koji vas štiti od svih respiratornih virusa, uključujući COVID-19, gripu, respiratorni sincicijski virus i prehladu, kao i bakterijsku upalu pluća i alergene ranog proljeća. To bi transformiralo medicinsku praksu – dodao je. Kako je objavio Sciencedaily, istraživački tim uključivao je i znanstvenike s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Emory, Sveučilišta Sjeverne Karoline u Chapel Hillu, Državnog sveučilišta Utah i Sveučilišta Arizona.