Dramatična snimka s Jahorine: Djevojčica (9) visjela sa žičare, spasili je u zadnji tren

Prava drama odigrala se u nedjelju na skijalištu Jahorina u Bosni i Hercegovini, gdje je jedno dijete, navodno devetogodišnja djevojčica, visjelo sa žičare nekoliko minuta. Prema snimci koja je objavljena na društvenim mrežama, dvije osobe pokušavale su je zadržati, dok su okupljeni sa staze pritrčavali kako bi pomogli.

Video je objavio portal Drina.info, a jedan od sudionika događaja ispričao je za Telegraf što se točno dogodilo. Kako navodi, u trenutku kada je djevojčica iskliznula nije gledao u tom smjeru jer se sve odigralo prije nego što su spustili sigurnosnu prečku.

- Kad sam shvatio što se događa, već je visjela i držala se samo jednom rukom. Dao sam svoje štapove momku pored sebe i uhvatio je s obje ruke, pokušavajući je povući prema gore. Ipak, nisam je uspio potpuno izvući, rekao je. Ističe kako ga je najviše bilo strah da bi situacija mogla postati još opasnija ako se žičara podigne na veću visinu. Djevojčica je, prema njegovim riječima, u jednom trenutku vikala da više ne može izdržati.

Srećom, djelatnici skijališta brzo su reagirali. Postavili su zaštitnu mrežu ispod nje, nakon čega su je pustili da padne u nju. Cijela situacija trajala je nekoliko minuta, ali završila je bez težih posljedica. - Bojao sam se da joj ne ozlijedim ruku dok je držim, da joj nešto ne iščašim ili slomim. No kad je ustala nakon pada u mrežu, vidio sam da je dobro. Hvala Bogu, sve je prošlo bez težih posljedica. Roditelji su potom došli po nju, dodao je. Za sada nije poznato je li djevojčica zadobila ikakve ozljede.

Podsjetimo, prošlog tjedna na Jahorini se dogodio još jedan incident kada je jedno dijete palo sa žičare i pritom zadobilo prijelom noge. Nakon nesreće prevezeno je u bolnicu.