Kraj drame: Sretnik u Sloveniji u zadnji tren podigao jackpot od 37 milijuna eura

Prava drama dogodila se u Sloveniji. Naime, igrač iz Kranja u posljednji je trenutak podigao svoj golemi Eurojackpot dobitak, drugi najveći u povijesti zemlje, vrijedan više od 37 milijuna eura, piše 24ur. Prema zakonu, odmah je skinut porez od 15 posto, pa je novopečeni milijunaš kući otišao s 31,7 milijuna eura, dok će općina u kojoj živi dobiti još 5,6 milijuna.

„S velikim zadovoljstvom možemo potvrditi da je sretni dobitnik, uoči samog isteka roka, preuzeo svoj dobitak koji mu je donijela kombinacija uplaćena 23. svibnja u Kranju,“ priopćila je u srijedu poslijepodne Loterija Slovenije. Dobitni listić uplaćen je u poslovnici u Kranju na Cesti Staneta Žagarja 69. Rok za podizanje nagrade istjecao je 21. kolovoza, što znači da je dobitnik doslovno u zadnji čas izbjegao gubitak cijelog iznosa. Da nije podigao nagradu u propisanih 90 dana, novac bi se vratio u Eurojackpot fond. Ovim dobitkom Slovenija je dobila svog osmog Eurojackpot milijunaša – pet ih je dosad pogodilo 5+2, a trojica 5+1.

Sreća nije zaobišla ni mjesto Godovič, gdje je jedan igrač pogodio kombinaciju 5+1 i osvojio nešto više od 460 tisuća eura, objavila je Loterija Slovenije. Dobitni brojevi bili su 3, 4, 11, 33, 47 te dodatni 6 i 9. Identan iznos osvojili su i igrači iz Estonije i Švedske. „Nekome u Sloveniji ostvarili su se snovi,“ poručili su iz Loterije.