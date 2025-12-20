Prabaku su mi 1945. uhitili partizani i umalo strijeljali. A mene optužuju da sam komunist

Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u ozbiljnoj je ofenzivi. Najavljuje bitku protiv "Bačićevih zakona", prijeti i referendumom zbog te, kako kaže, otimačine zemlje. Najavljuje ekonomski zaokret stranke ulijevo, traži izmjene zakona kojima bi odzvonilo "ZDS-u". U intervjuu govori i zašto misli da bi njegove izmjene zakona mogle dovesti do smirivanja tenzija u društvu, otkriva koje to ekonomske politike misli ponuditi po kojima će se SDP početi u pristupu ekonomiji razlikovati od HDZ-a. Objašnjava i zašto misli da ima veće kompetencije biti premijer od Plenkovića, a komentira i šutnju predsjednika države.

Šaljete u saborsku proceduru izmjene Kaznenog zakona i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Tko veliča ustaštvo, prema tom prijedlogu, može i do tri godine u zatvor. Što bi u tom slučaju bilo s HOS-ovim grbom na kojem piše "za dom spremni"? Kazneni i prekršajni zakon mora dati jasne i precizne odgovornosti za javno veličanje, promoviranje ili propagiranje fašističkih, nacističkih, ustaških ili četničkih pokreta i režima putem simbola, pozdrava, pokliča, slogana, odora, oznaka ili bilo kojeg drugog oblika javnog iskazivanja. Na sudovima je da odlučuju na temelju činjenica i objektivnih okolnosti. Ne smije postojati pravni vakuum koji omogućava da se povijesni zločini koriste kao politički alat. Nemojmo zaboraviti da osnivači HSP-a, stranke pod čijim je okriljem nastao HOS, javno ističu kako je korištenje pozdrava "za dom spremni!" direktno inspirirano ustaškom NDH. S tim moramo jednom za svagda jasno raščistiti i postaviti jasne granice. Osobno smatram taj pozdrav nedopustivim jer je Hrvatskoj nanio puno zla u prošlosti, a okidač je i za probleme koji se trenutačno događaju. Država koja živi u prošlosti ne može se okrenuti budućnosti. Zbog toga i mislim da nema smisla uklanjati grobove, već manipulaciju ideologijom izbaciti iz svakodnevice. Tijekom povijesti uvijek imate neki događaj koji na početku izgleda minoran, ali kasnije potakne ljude na devijantno ponašanje.

Što je bio okidač za devijantno ponašanje zadnjih pola godine? Plenković je svojim dolaskom na generalnu probu uoči Thompsonova koncerta na Hipodromu dao jasan signal da su vrata ekstremizmu otvorena. Nakon tog događaja mnogi u Hrvatskoj vidjeli su priliku za izlijevanje žuči, možda prema susjedu koji ga je jednom opsovao ili čovjeku koji ima neko čudno prezime ili možda tamniju put. Vidimo da se nasilje te vrste nastavilo i prema intelektualcima, a sve pod prizmom slobode. Vidim to i na vlastitom primjeru jer sam bio izložen vrijeđanju. Plenković je izravno potaknuo radikalizaciju društva jer su se radikali koji postoje u svakom društvu osjetili jakima i slobodnima raditi određene stvari. I tu ne govorim o koncertu, govorim o ponašanju vlasti.

Ima li tu i vaše odgovornosti? Kako bi tu bilo moje odgovornosti?

Pa i vi ste u SDP-u u vezi s pitanjem ZDS-a vrludali. U jednom trenutku bili ste spremni i ozakoniti dvostruku konotaciju i branili to riječima da očekujete i napade radikalne ljevice na sebe, ali da "fućkaš čovjeka koji ne mijenja mišljenje". Kako to da ste odustali? Nikad nismo u SDP-u razmatrali opciju ozakonjenja dvostruke konotacije. To jednostavno ne stoji. Otvoreno smo raspravljali unutar radne skupine o izmjenama zakona i to pokazuje koliko nam je ova tema važna i da smo se dobro pripremili analizirajući je iz svih aspekata. U toj skupini bili su razni stručnjaci koji su analizirali, među ostalim, i prijedloge koje je iznjedrilo Plenkovićevo Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću. U konačnici smo upravo putem argumentirane rasprave došli do ovog konačnog prijedloga koji šaljemo u proceduru.

Kažnjavali biste i veličanje zločina koji su se dogodili nakon Drugog svjetskog rata. Kako će to primiti radikalni lijevi krugovi? Ni za jedan zločin nema opravdanja. Evo, reći ću vam i jedan osobni primjer. Moju prabaku koja je tijekom Drugog svjetskog rata imala gostionicu i restoran uhitili su 1945. godine partizani, zajedno s njezinom sestrom, i odveli ih na Kajzericu. Da joj nije pomogao rođak, partizan, bila bi strijeljana. Ne zato što je pomagala ustaškom režimu, nego zato što je za vrijeme ustaškog režima imala privatni biznis. I što bi onda netko mogao iz ovog slučaja zaključiti? Partizani su skoro strijeljali moju nedužnu prabaku, a mene danas optužuju da sam komunist!? Iz ovoga vidimo da su nedužni ljudi stradavali namjernim ili nenamjernim greškama. Međutim, ono što je nedvojbeno za ustaški režim jest to da je to bila ideologija koja je već u svojim temeljima imala istrebljenje i zločine.

SDP je podržao zaključak zagrebačke Skupštine prema kojemu nema pjevanja "Čavoglava" u gradskim prostorima. A vi kažete da će Thompson, dođete li na vlast, moći pjevati sve? Kad budemo imali nedvojbenu i pravnu sigurnost, za zabrane neće biti potrebe. Usvajanjem naših zakona bit će jasne kazne za sankcioniranje osoba koje viču "za dom spremni". Sada trenutačno nije tako jer sudska praksa nije takva.

Imate li vi u vodstvu SDP-a svi isti stav u vezi s tim pitanjem? Predsjedništvo je usvojilo ovaj prijedlog izmjena.

Pitam to zato što je potpredsjednik SDP-a Mišel Jakšić u jednom intervjuu rekao da je on protiv zabrana i da Thompsonu ne bi branio njegov izričaj. Je li ZDS za SDP onda umjetnički izričaj ili ustaški pozdrav? Kao što sam rekao, prijedlog je podržan s razine Predsjedništva stranke i u ovoj konačnoj verziji obrazloženje je jasno. A maloprije sam objasnio i zašto za zabrane neće biti potrebe na lokalnoj razini, dakle, kad imamo jasan nacionalni zakonodavni okvir.

Thompson poziva ljude na svojim koncertima da izađu na iduće izbore i glasaju na njima. Kaže, nije domoljub onaj tko ne glasa. Za koga to Thompson šalje političke poruke? To spada u političku poruku, kad dotični reaktivira svoje članstvo u HSP-u, možemo otvoreno politički polemizirati. Koliki je potencijal desnice, vidjet ćemo na izborima. Ono što vidimo jest to da HDZ svojom politikom pokušava ući još više u desni prostor. Kako će to završiti, vidjet ćemo. Naša pozicija je jasna.

Zašto je Plenković otišao toliko udesno, kako to objašnjavate? Prije svega zbog ulaska Domovinskog pokreta u Vladu, želi obuhvatiti jedan dio desnog biračkog tijela. Ali nije to ništa novo, HDZ od svojih početka uništava desnicu. Sjetite se one parole iz kampanje "glas za HSP je glas za SDP". HDZ desnicu ili kupuje crnim torbama ili nekim pokretima i desnicom unutar svojih redova ulazi u desno biračko tijelo. Desnica u Hrvatskoj postoji, ima otprilike 10 do 12 posto potpore birača. Ako je taktika HDZ-a da uz glasače koji tradicionalno glasaju za HDZ uzmu i tih 10 posto, sretno im bilo.

Jesu li ovog puta u HDZ-u pretjerali, otišli predesno, zbog čega će od sebe otjerati centar? Vjerujem da jesu.

Izjavili ste da su se u HDZ-u odrekli Tuđmana i tako prekršili svih deset Božjih zapovijedi. Što kažete na poruku iz HDZ-a vama da ste prekratko bili u njihovoj stranci da biste mogli razumjeti Tuđmana? To što se oni izvlače ovakvim izjavama samo pokazuje da nemaju dobar odgovor na to što sam rekao.

Dobro su vas bocnuli? Bocnulo je to njih dobro. Tuđman, osim što je bio istinski antifašist, jasno je bio protiv HOS-a i nedvojbeno govorio kako ZDS šteti Republici Hrvatskoj.

Činjenica je da se društvo u zadnjih šest-sedam mjeseci podijelilo, radikaliziralo više nego što je to bilo prije. Bojite li se da situacija ne eskalira, jeste li svjesni i svoje odgovornosti? Plenkovićev HDZ dozvoljava radikalizaciju društva. Pogledajmo što se dogodilo u Supetru neki dan s muralom s grbom HOS-a. Pet-šest ljudi u kapuljačama provodi represiju. Plenković to ne rješava pa je odgovornost na nama kao oporbi da ponudimo rješenja, što smo i učinili ovim prijedlozima izmjena zakona. To je naše konkretno pokazivanje odgovornosti. Sljedeći korak je na Plenkovićevoj većini koja može pokazati želi li smiriti situaciju u društvu ili ne.

Zato vas i pitam bojite li se eskalacije i zašto držite da vaši zakonski prijedlozi idu u smjeru smirivanja situacije? Ne mogu reći da se ne bojim jer ne znam kako će završiti daljnje koketiranje Vlade desnog centra i desnice. Ponavljam, uvijek postoje neki okidači u društvu koji mogu u početku izgledati benigni, a na kraju izazvati lavinu različitih reakcija. Naši predloženi zakoni idu u smjeru smirivanja situacije. Vrlo su dobro izbalansirani i pokazuju, u konačnici, hrabrost da raščistimo neke stvari. Neke stvari treba početi rješavati u društvu. Ne govorim o prošlosti, govorim o budućnosti. Ako postoji razum s druge strane i ako svi shvatimo da je ZDS ustaški pozdrav, onda to mora smiriti situaciju.

S obzirom na to da je grb HOS-a s pozdravom ZDS registriran tijekom SDP-ove Vlade, ispravljate li ovime i vlastitu pogrešku? Do kada ćemo se izvlačiti na neke prošle i izdvojene događaje? Ovo je sada prilika da raščistimo stvari. Ljudima je dosta tih vječnih ideoloških sukoba. Neće to riješiti oni kojih više nema. Odgovornost je na nama.

Najavljujete ekonomski zaokret ulijevo. Što to točno znači? Hrvatska ima jedan strukturni problem, a to je da nema svoju razvojnu politiku. Vezani smo za kohezijske fondove, postali smo ekonomski vazali Europske unije i vazali turizma. SDP će ponuditi novu razvojnu politiku koja će se bazirati na hrvatskim stvarnim potrebama, a ne na prečacima. Jer najlakše je uzeti novac za infrastrukturu i graditi mostove, dvorane, muzeje... Mi ćemo se baviti softverom, ljudima, inovacijama i dizanjem produktivnosti. To je ključno.

Možete li to malo konkretizirati? Konkretizirat ću u siječnju kada na Konvenciji stranke budemo predstaviti sve detalje. Ono što mogu otkriti jest to da ćemo ponuditi progresivno oporezivanje bogatih, otvoriti i neke ključne teme koje se tiču prekarijata, otvorit ćemo i temu skraćivanja radnog tjedna, umjetne inteligencije... Fokus je na novoj industrijskoj, razvojnoj politici. Imat ćemo četiri jake teme o kojima će govoriti i desetak što inozemnih što domaćih predavača. Prezentirat ćemo novi ekonomski smjer SDP-a. Naša je ključna poruka da ne biramo sektore. Biramo probleme koje želimo riješiti i sposobnosti koje Hrvatska mora izgraditi. Otvaramo i dijalog sa sindikatima, udrugama poslodavaca, a sve s ciljem da potaknemo dijalog o bitnim temama koje se, ako maknemo identitetsku priču, tiču svakodnevnog života hrvatskih građana i njihove budućnosti.

I više vam neće moći govoriti da ste isti kao HDZ, odnosno da imate iste ekonomske politike? Za razliku od HDZ-a, SDP ima ekonomske politike koje idu u korist ljudi, a ne krupnog kapitala. Hrvatska je pod Plenkovićem svoj gospodarski razvoj prepustila drugima. Ja sam pripadnik jedne od zadnjih generacija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu koji je diplomirao, magistrirao i doktorirao na temama koje se tiču razvoja. Bilo nas je jako malo na godini. Zapravo se vraćam sebi na ovaj način.

Kako se Hrvatska treba razvijati, u kojem smjeru? Ključno pitanje 21. stoljeća je smanjivanje nejednakosti jer je nedopustivo da jedan dio Hrvata, manjina, raspoređuje i vlada velikim dijelom bogatstva. Zato trebamo progresivno oporezivanje. Regije koje su depopulacijske, poput Slavonije, Gorskog kotara, Dalmatinske zagore... traže drukčiju politiku. Treba potaknuti ljude da uz pomoć različitih beneficija pokušaju na tim područjima ostvariti poslovanja. Putem istraživanja i razvoja. Tema je i energetika. Treba jačati ulogu HEP-a kao generatora hrvatske energetske politike i omogućiti građanima da sudjeluju u energetskim zadrugama. Zdrava hrana i poljoprivreda, to je isto tema. Uvijek će u Međimurju ili Zagorju postojati velika baza prerađivačke industrije jer su blizu Austrija i Njemačka. To je tradicija. Tvrtke koje se bave inovacijama posebno ću štititi i institucionalnim i zakonskim i agencijskim metodama. Ne možemo dozvoliti da o svim polugama o kojima ovisi kako će se razvijati tvoja država odlučuje Bruxelles. A to je upravo ono što je Plenković dozvolio. To je katastrofa. Ti si taj koji je trebao imati razvojne ciljeve. Ali neću sada u dubinu, jer će me HDZ prepisati.

Najjači smo u turizmu, ali i previše ovisni o toj grani. Što predlažete u vezi s tim pitanjem? Ne može se država preko noći riješiti prejake ovisnosti o turizmu. Ono što možemo je raditi na održivosti. Treba vidjeti na koji način ponovno ojačati obiteljski smještaj, ali onaj s dodanom vrijednosti. Tipa, smještaj s doručkom. Dopustili smo da nam većinu hotelskih lanaca drže ili stranci ili određene korporacije kojima nije u interesu da, primjerice, kupuju hranu iz Slavonije jer im je jednostavnije hranu dostavom naručiti iz Poljske. Taj model želim promijeniti. Više obiteljskog turizma, manje hotelskog. Napast će me zbog ove izjave, ali meni je bitno da ljudi ostanu živjeti u Hrvatskoj. A neće ostati budu li se gradili megahoteli u kojima će raditi stranci, nego ako cijela obitelj bude radila i živjela od turizma. Lokalna zajednica mora biti na prvome mjestu.

Najavljujete borbu protiv paketa građevinsko-prostornih zakona i tvrdite da će dovesti do otimačine zemljišta. Tražit ćete ocjenu ustavnosti. Što je točno neustavno u tim zakonima? Tri su stvari neustavne. Prvo, to da se nekima omogućava prečac. Sustav mora biti jednak prema svima, a ne pogodovati određenim investitorima. Drugo, razvlašćuje se lokalna i regionalna zajednica jer Ministarstvo može izdati određene dozvole mimo lokalne i regionalne zajednice. Kada stvarate presedan, otvarate veliku mogućnost za pogodovanje. A ja ću vam reći zašto je to tako. Prostor je u Hrvatskoj konačno zadan i najvredniji je resurs, uz ljude. Ovim setom zakona stvara se opasan presedan da vam netko može, ako ima 51 posto zemljišta, procesom izvlaštenja uzeti i preostalih 49 posto. Zato smo izrazito oprezni. Hrvatska će ući u OECD i to je povezano jer će zemlje OECD-a moći kupovati zemljišta u Hrvatskoj.

Idete prvo na Ustavni sud, gdje je trenutačno paran broj sudaca. Hoće li vam to ići na ruku? Ne mogu to procijeniti.

Kako uopće napreduju razgovori oko popunjavanja i tri nepopunjena sudačka mjesta? Razgovori trebaju početi od HDZ-a i njegove većine. Ne događaju se, nismo ih proveli. Meni su za suce Ustavnog suda prihvatljive osobe koje svoje identitetske vrijednosti stavljaju u drugi plan, a ustavne su im vrijednosti na prvome mjestu. Nemam problema kad je netko konzervativan dok god mu je Ustav na prvome mjestu.

Ne sruši li Ustavni sud zakone, najavljujete i referendum. Jeste li ovog puta doista spremni na prikupljanje potpisa ili ćete, kao i u slučaju pobačaja, koji ste htjeli kao pravo ugraditi u Ustav, odustati od referenduma kada tema prestane biti atraktivna? Dogovor između SDP-a i Možemo je da damo rok Ustavnom sudu od 90 dana za donošenje odluke o našem zahtjevu za ocjenu ustavnosti zakona. Ako Ustavni sud ne sruši zakone, mi krećemo s prikupljanjem potpisa i referenduma će biti. Oko ovog pitanja nema dilema, jasni smo i mislim da je i većina ljudi u Hrvatskoj i više nego svjesna da je prostor konačan, zadan i nedjeljiv te da je pitanje prostora pitanje njihove budućnosti.

HDZ optužuje SDP za otimačinu zemljišta u Zagorju. Kažu da ste pogodovali investitorima da izvlaste privatna zemljišta od vlasnika zbog gradnje solara. Je li Krapinsko-zagorska županija, u kojoj je SDP na vlasti, protuzakonito izdavala dozvole? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar tvrdi da je njegova stručna služba radila apsolutno sve sukladno važećem zakonu u trenutku izdavanja dozvola. Kasnije je država mijenjala zakone i tu leži ključ problema i rupa koju su investitori iskoristili. Zbog toga su SDP i Možemo već predali zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o energiji i Zakona o izvlaštenju nekretnina i određivanja naknade. Možemo i SDP su na strani građana. Shvaćamo da im je nepravedno oduzeta zemlja koju nisu htjeli prodati i spremni smo tu pomoći oko pravnog dijela, pa čak i oko pokrivanja troškova obnove postupaka.

Zato što smatrate da ste i vi djelomično krivi? Ne, ne smatram. I zbog toga očekujem od župana da se što prije i jasno očituje o tom slučaju. Ljudima treba pomoći. Njih nije briga tko je kriv. SDP i Možemo su uz ljude. Odlučni smo pokazati da je greška napravljena u samom zakonskom procesu. Sličnu situaciju imamo i sada s "Bačićevim zakonima". "Piletićev zakon" već je pao. Iz ova tri primjera vidi se sustavna pogreška na razini Plenkovićeve Vlade. Građanima na štetu.

Kako komentirate premijerovu izjavu da samo stvarate kaos? Premijer je stvorio kaos. Premijer stvara prečace, potiče podjele u društvu i koketira s ekstremnom desnicom. Premijer toliko želi ostati na vlasti da je postao gori od radikalnih desničara. Ja želim red, ista pravila za sve.

Vidite li njegov politički kraj na idućim izborima? Plenković će izgubiti iduće izbore.

Od vas? Od SDP-a i Možemo!

A vi ćete biti novi premijer? Predsjednik najveće oporbene stranke kandidat je za premijera.

Imate li bolje reference da vodite državu od Plenkovića? Ako gledamo reference, prošao sam sve razine vlasti, od lokalne vlasti, razvojne agencije... Bio sam župan, ministar i sad sam predsjednik najveće oporbene stranke. Velika razlika između mene i njega je i to što ja nisam impresioniram europskim liderima. Razgovaram s njima, ali nemam mentalitet balkanskog dječačića koji pleše tango s mirisom Balkana.

Još niste formalizirali savez s Možemo. Kada ćete? Imamo vremena. Ključno je da postoji povjerenje. Sandru Benčić poznajem više od 30 godina. Tomislava Tomaševića i Teodora Celakoskog nešto manje, ali komunikacija i povjerenje među nama su neupitni.

Odakle to povjerenje, od njih ste dobili nekoliko košarica? Povjerenje se osjeća, vidi i jasno prepoznaje u svim našim zajedničkim aktivnostima. Uopće ne vidim potrebu za daljnjim objašnjavanjem.

Tko su vam još potencijalni partneri, ako bude nedostajalo ruku? Lijevo-progresivna opcija i centar.

To već nekoliko izbornih ciklusa nije dovoljno? Sada možda bude.

Što ako opet bude potreban Most? Ne. Naša koalicija je razvojna koalicija i možemo pobijediti na izborima samostalno. Naravno, uz druge stranke centra koje će eventualno ući u Sabor i nacionalne manjine koje će biti dobrodošle u vladajuću većinu.

Kako komentirate šutnju predsjednika države Zorana Milanovića u vezi sa svim bitnim temama koje se događaju? To ćete morati pitati njega.

Ispunjava li svoju ustavnu obvezu? Sam donosi odluke. Negdje je trebao reagirati, negdje ne.

Šuti li da biste vi mogli doći do izražaja? Smiješna teza.

Kako gledate na ove priče da on planira na izbore sa svojom listom? Zoran Milanović bit će na funkciji predsjednika države koji će mandataru dati mandat za sastavljanje nove hrvatske Vlade. Siguran sam da će biti sretan vidjeti upravo mene kad dođem s potpisima. I točka.