Evo kako je 28-godišnjak uspio 'maznuti' više od 200.000 eura neopreznim kupcima

Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske proveli su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno da je počinio više desetaka kaznenih djela prijevara povezanih s gospodarskim poslovanjem.

"Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je do sada 59 oštećenih osoba koje su putem interneta i otvorenih web stranica za prodaju kupovali razne željene predmete, a kako se radilo o saunama, poslovnim i stambenim kontejnerima, pergolama i drugim skupim stvarima, šteta se popela do vrtoglavih 200 tisuća eura. Roba je kupovana preko fiktivne firme, koja je kupcima izdavala čak i račune za kupljenu robu. Naručena i plaćena roba nikada nije stigla na adresu kupaca, a firma nije osnovana zbog zakonitog poslovanja već s jednim jedinim ciljem - stjecanja protupravne imovinske koristi", javljaju iz policije.

U ovoj opsežnoj prijevari, uz ranije spomenutog 28-godišnjeg hrvatskog državljanina, sudjelovala je i 29-godišnja strana državljanka. Policijski službenici PU osječko-baranjske ranije su ju uhitili te proveli kriminalističko istraživanje, nakon kojeg je protiv nje podnesena kaznena prijava zbog višestrukih prijevara u gospodarskom poslovanju, a nadležni sud joj je odredio istražni zatvor. U istom istražnom zatvoru trenutno se nalazi i 28-godišnjak, za kojeg se sumnja da je idejni začetnik cijele prijevare. Protiv njega je također podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija napominje da je kriminalističko istraživanje provela Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije PU osječko-baranjske, čiji su službenici, kroz nekoliko prijavljenih slučajeva, otkrili široku mrežu prijevara koja je premašila županijske, pa i državne granice. U istragu su objedinjene sve zaprimljene kaznene prijave s nacionalne razine.

Sporna internetska stranica je ugašena, no policija upozorava da se slične prijevare događaju svakodnevno. Građanima se savjetuje da provjere web stranice preko kojih kupuju te, kad god je moguće, odaberu plaćanje pouzećem kao najsigurniju opciju. Posebno se apelira na građane da ne upisuju podatke svoje bankovne kartice na sumnjivim stranicama ili aplikacijama.