Gradnja u Njemačkoj sve skuplja: Ovi su radovi poskupjeli više od sedam posto

Troškovi gradnje u Njemačkoj nastavljaju rasti, a poskupljenja zahvaćaju gotovo sve vrste radova – od betoniranja i zidanja do postavljanja krova, stolarije te sustava grijanja. Zbog novog ubrzanja cijena, budući vlasnici nekretnina moraju računati na znatno veće izdatke, dok vlasti pokušavaju ublažiti krizu nizom administrativnih i zakonodavnih mjera. Prema podacima Saveznog statističkog ureda u Wiesbadenu, cijene izgradnje novih konvencionalnih stambenih zgrada u svibnju bile su pet posto više nego u istom mjesecu prošle godine.

Rast je pritom ponovno ubrzao jer je u veljači godišnja stopa poskupljenja iznosila 3,3 posto, prenosi Njemačka novinska agencija dpa. Najizraženiji rast zabilježen je kod krovopokrivačkih, stolarskih i drvenih radova, čije su cijene u godinu dana povećane za 7,3 posto. Betonski radovi poskupjeli su za 3,6 posto, dok je za zidarske zahvate trebalo izdvojiti 3,8 posto više. Završni građevinski radovi, među kojima su ugradnja sustava grijanja i toplinskih pumpi, poskupjeli su 5,1 posto. Cijene metalnih konstrukcija istodobno su porasle za 4,4 posto, dok je ukupna cijena građevinskih radova u svibnju bila gotovo pet posto viša nego godinu dana prije, piše Fenix Magazin.

Troškovi u građevinskom sektoru snažno su porasli već nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, a dodatni pritisak sada stvara sukob u Iranu. Geopolitičke napetosti povećavaju cijene energenata i ključnih građevinskih materijala, među kojima su bitumen, čelik i izolacijski materijali. Građevinske tvrtke rast ulaznih troškova potom prebacuju na naručitelje radova i krajnje kupce. Upravo su visoke cijene jedan od glavnih razloga zbog kojih njemačka stanogradnja stagnira. Manjak novih stanova dodatno zaoštrava stambenu krizu i povećava pritisak na cijene najma, osobito u velikim gradskim središtima.

Poskupljenja se, međutim, ne odnose samo na novogradnju. Radovi na održavanju postojećih stambenih zgrada u svibnju su bili 5,6 posto skuplji nego godinu dana ranije. Izgradnja poslovnih objekata poskupjela je 5,2 posto, dok su troškovi cestogradnje porasli za čak 6,2 posto. Njemačka savezna ministrica graditeljstva Verena Hubertz nedavno je predstavila paket mjera kojima bi se trebali smanjiti izdaci u građevinskom sektoru. Plan predviđa snažniju digitalizaciju postupaka, ubrzavanje administrativnih procesa te jednostavnije programe financiranja. Hubertz je također objavila da je dovršen nacrt zakona za “Zgradu tipa E”. Njime bi se, uvođenjem jednostavnijih i financijski povoljnijih standarda, trebali smanjiti troškovi izgradnje stanova i potaknuti zamrla stanogradnja.