Skandal u Njemačkoj: Gotovo trećina generacije pala maturu, učenica održala govor koji je pokrenuo istragu

Svečanost završetka školovanja u Gimnaziji Robert Stock u njemačkom Hagenowu pretvorila se u žestoku kritiku škole nakon što je jedna maturantica u govoru prozvala nastavnike i obrazovni sustav zbog neuobičajeno velikog broja učenika koji nisu položili maturu. Snimka njezina obraćanja ubrzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije, dok je nadležni školski ured najavio da će detaljno ispitati razloge iznimno visoke stope neuspjeha, piše Fenix. Od ukupno 52 maturanta završni ispit nije položilo njih 17, dok jedan učenik nije ni stekao uvjete za izlazak na maturu. Službena stopa neuspjeha tako iznosi oko 33 posto, što znači da gotovo svaki treći učenik nije završio školovanje s položenom maturom. Maturantica je u govoru koji je trajao oko pet minuta poručila da se takav rezultat ne može pripisati samo sposobnostima i zalaganju učenika. Istaknula je da su mnogi od onih koji nisu položili maturu prethodnih godina imali dobre ocjene te da su im sada ugroženi planovi za nastavak obrazovanja.

Posebno je kritizirala organizaciju nastave, tvrdeći da su se nastavnici često mijenjali te da učenici dvije godine nisu imali kvalitetnu nastavu matematike. Navela je i da pojedini profesori nisu pratili izmjene nastavnih programa te da su nastavili koristiti stare materijale unatoč promijenjenim zahtjevima završnih ispita. Iako je rekla da razumije problem nedostatka nastavnog kadra, iznijela je i ozbiljnu tvrdnju da su u školi radili "potpuno nekompetentni nastavnici" koji su, prema njezinim riječima, iznosili i "pedofilske izjave". Tu optužbu tijekom govora nije dodatno pojasnila niti potkrijepila dokazima. Na kraju govora grubom je psovkom prozvala one koje smatra odgovornima za velik broj učenika koji nisu položili maturu. Prema snimkama sa svečanosti, dio publike njezine je riječi dočekao glasnim pljeskom i odobravanjem.

Školski ured u Schwerinu potvrdio je da je ove godine u Gimnaziji Robert Stock zabilježen povećan broj učenika koji nisu položili maturu te objavio da se uzroci trenutačno detaljno analiziraju. Istodobno su ocijenili da je govor sadržavao uvrede i omalovažavanje te naveli kako je takav nastup, prema njihovoj procjeni, vjerojatno povezan s time što ni sama učenica nije položila maturu. Nadležni su odbacili i njezine tvrdnje o čestim promjenama nastavnika u ključnim predmetima. Prema službenom očitovanju, tijekom posljednje dvije godine nije bilo promjena nastavnika iz matematike, njemačkog jezika i povijesti, dok su izostanci zbog bolesti nadoknađivani organizacijskim i kadrovskim rješenjima kako bi se nastava redovito održavala.

U priopćenju je navedeno i da je drugi maturant na oproštajnoj svečanosti pohvalio nastavnike i uspjehe svoje generacije. Rezultati ove generacije snažno odudaraju od uobičajenih podataka. U saveznoj zemlji Mecklenburg-Zapadno Pomorje posljednjih godina maturu u prosjeku ne položi oko četiri posto učenika, što je približno i njemačkom nacionalnom prosjeku. Ako se objavljeni podaci potvrde, stopa neuspjeha u Gimnaziji Robert Stock ove bi godine bila više od osam puta veća od uobičajenog prosjeka, zbog čega će nadležna tijela provesti detaljnu analizu mogućih uzroka.